財政部近日召開納保諮詢會，其中公會團體建議，因房地合一2.0已認定特定未上市櫃公司（半數以上價值為不動產），其股權交易將視為不動產交易課徵房地合一稅，則該筆交易應免課證交稅，以免造成重複課稅。

房地合一2.0自2021年7月1日上路，未上市櫃公司若半數以上價值或出資額為境內不動產（依不動產市價估算），則該公司半數以上的股權交易將列入房地合一課稅範圍，出售人依持有過半數股權期間課稅，持有兩年內適用45％所得稅率、兩年到五年為35％，五年以上為20％；若出售人若為個人，持有股權十年以上可適用15％所得稅率。

公會團體認為，既然該類股權交易已被認定為不動產交易行為，需課徵房地合一稅，則應依照不動產交易形式，不該再課證交稅，避免造成重複課稅。

財政部則表示，目前該類案件為國稅局先行掌握到未上市櫃公司股權交易資訊，若確定其持有的不動產市價超過公司半數出資額或價值，且股權交易為超過50％股份，國稅局才會發單要求出售人補繳房地合一稅，實質上已是落後課稅，要退還已繳證交稅款較困難。

另官員指出，以股權包裝不動產的交易行為，目前是交易當下課徵證交稅、事後補課房地合一稅。若要全面比照不動產交易型態，因土地交易需計算土增稅、房屋交易需課契稅，公司股權包裝不動產交易也可能要研議比照辦理。

其他學者與會計師、律師、記帳士、記帳及報稅代理人等四大公會則建議財政部應提供「復查」、「訴願」等線上申請機制，財政部表示目前復查可依自然人憑證線上申請，惟訴願依訴願法第56條規定僅限紙本申請，財政部將與主管機關行政院研議開放線上申請可行性。

財政部表示，我國將持續在納保諮詢會蒐集各界意見精進稅制，以達到「公平合理課稅」及「強化納稅者權利保障」目標。

(時報資訊)