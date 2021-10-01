金管會公布2021年度「鼓勵境外深耕計畫」認可名單，包括聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、NNIP及富蘭克林等八家資產管理集團。

證期局副局長郭佳君指出，聯博、安聯及施羅德分別符合五項評估指標、可適用兩項優惠措施，聯博、安聯及施羅德共同選擇的優惠是得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；安聯及施羅德還選擇了其總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為三檔；聯博則另選境外基金申請案得加速審核。

景順、摩根、野村、富蘭克林及NNIP則分別符合四項評估指標，可適用一項優惠措施，分別得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；或其總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為三檔；或單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的40％。

郭佳君指出，這八家在台灣募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％。

證期局指出，安聯及施羅德協助在台投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；施羅德、摩根、野村、富蘭克林及NNIP辦理資產管理人才培訓計畫及與校園合作；聯博、安聯及景順分別在台灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林在台辦理金融理財教育推廣，對提升資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。

金管會強調，未來將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請，以結合境內外基金業者之資源，增進資產管理產業整體競爭力。

(時報資訊)