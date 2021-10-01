陸股受到消息面影響，滬深300指數近日皆震盪整理，9月30日終場收紅0.67％，收4,866.37點；創業板指數上漲2.19％，收3,244.65點。由於短線修正已達滿足點，大陸A股的中長期投資者分批布局時間點來臨，建議逢低把握這一階段進場時機，由於科技上游、電動車及部分跌深反彈的消費類股持續看好，預計第四季陸股行情看好。

近期大陸內部三大事件焦點是恒大事件、華為副董事長孟晚舟回國、拉閘限電。恒大單一事件不致影響金融市場的穩定，主因恒大2017至2018年間做了較多槓桿影響到內部資金平衡，而大陸為規範行業秩序，過去做了很多有關地產的限制。因此筆者認為該事件並非市場上所說的雷曼兄弟事件重演，而原先市場揣測恒大約有人民幣（下同）50億至60億元損失，但事實上證明影響僅個位數衝擊，此為單一事件，尚未擴大影響整體金融市場。

再者，上周末最火爆的新聞是孟晚舟回國事件，為中美緊張趨勢趨緩的徵兆。孟晚舟被扣留超過1,029個日子，最後在沒有認罪僅簽屬事實陳述協議的前提下，與美國法務部達成和解，返國受到英雄式對待。市場認為這是中美僵局破冰的徵兆。

我們之前曾提出G20羅馬會議之前，中美自年初以來的緊張情緒，可望出現緩解的契機，目前看起來，先前預測方向大致正確，建議持續關注10月底的G20羅馬會議。筆者認為，接下來還有幾個觀察市場氣氛與方向的重要時間節點落在第四季，例如：第三季財報（10月中旬開始）、中共六中全會、中央經濟工作會議等，均為洞察投資市場發展的風向球。

此外，最令人擔憂的是大陸「拉閘限電」衝擊民生生活，大陸限電與能源政策造成市場與製造業的擔憂。不過，對於後續產業影響為何，筆者認為應從幾個面向分析，首先，2021是十四五規劃的首年，雙控政策到目前為止，大陸23個省市中目前仍有一半以上的省份，還無法達到大陸官方定下的降低能耗指標，以至於地方政府會用限電這樣的手段進行解決。

而「能耗雙控」在十四五的計畫下，總目標是全國每單位GDP能耗降低13.5％，換言之煤炭消費總量需下降，以達成碳達峰碳中和目標。這也反應出潔淨能源在能源結構比例中仍偏低。2020煤炭仍占中國發電63.22％，其次是水力和風力和太陽能，但2021年水力發電量下滑，風力發電也驟減，導致部分區域出現電力缺口。

在這樣的情境下，也刺激新能源的發展前景更加明確，可期待政策施力重點將更著重在對「新能源的投資」，帶動相關產業發展與股價表現。

筆者認為，大陸歷經近期幾件大事，目前A股的估值已做了重新調整，國際資金持續加碼A股，北上資金持續11個月淨流入，整個9月份淨流入資金達375.82億元。展望後市，在外部環境壓力沒有變化的前提下，中國股市將更聚焦在國內的經濟情勢以及各項政策的推行，例如：數據安全、晶片製造、5G應用、新能源車及新能源相關類股，陸續將有重磅政策出台，有利於大陸相關行業表現。

另外，前面提到的中美關係，2021年以來逐漸偏緊的情緒，將隨著10月底G20會議的臨近逐漸得到釋放，將有助於A股整體估值提升。操作上，筆者建議不妨著重於布局於修正過的長期成長龍頭產業，例如：科技類股（半導體上肥下瘦、通信5G應用加速、電腦國產化、消費電子蘋果鏈確定性高）及工業相關類股（新能源車、新能源、自動化），或利用A股相關基金做中長期布局，才不會錯失反彈向上的表現機會。

(時報資訊)