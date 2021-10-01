中海油日前宣告啟動回A股上市計畫後，再傳出有意以20.8億美元向巴西國家石油公司（Petrobras）收購巴西最大油田之一：Buzios生產權的額外5％股權。巴西石油指出，這項交易是在2019年權益轉讓拍賣中的內容，尚需經巴西監管單位批准。

路透9月30日報導指出，巴西國家石油公司在當地時間9月29日公布，中海油有意以20.8億美元收購Buzios油田生產權的額外5％權益。公司預計，相關交易不會對巴西石油2021年的生產前景產生任何影響，且出售Buzios油田額外權益已在2019年的合約中確定，分別由中海油和中國石油天然氣勘探開發（CNODC）分別購買5％權益。

Buzios油田位於桑托斯盆地的鹽下層，規模在巴西僅次於Tupi油田。

ANP數據顯示，Buzios油田2021年7月平均日產量為56.96萬桶。報導指出，中海油收購交易尚需要得到巴西反壟斷監管機構Cade、石油監管機構ANP，以及礦業和能源部的批准。

另一方面，中海油9月26日曾經公告，擬於上海主板進行人民幣股份發行，計畫有待中國證監會批准後進行，預計發行不超過26億股人民幣股份，占公司股本約5.8％，人民幣股份發行完成後，占中海油擴大股本約5.5％。

在中海油公布回A消息後，中海油的港股股價連日上漲，年內累計上漲達21.17％，9月30日收報8.7港元，小跌0.34％。

中海油表示，返回A股上市的籌資額擬投入蓋亞那Payara油田、流花11-1／4-1油田和陵水17-2氣田等境內外油、氣田開發項目，以及補充流動資金。

值得注意的是，在中國電信回歸A股後，帶動中國移動、中海油等大型企業的回歸潮。然而，在中海油宣告啟動上市程序之際，中國電信A股卻跌破發行價，引發市場關注後續走勢。

(時報資訊)