受到2021年大陸電力需求增長超預期，加上煤價居高不下，供電形勢緊張，以及近日多省限產限電影響，大陸動力煤、焦煤期貨主力合約價格9月30日創新高紀錄，同時帶動A股上市的電力概念股、煤炭股掀起漲停潮。

界面新聞報導，在50檔A股煤炭股中，有48檔9月30日收漲，占比高達96％。其中，冀中能源、平煤股份均飆出漲停。另外，88檔A股電力概念股則有81檔收漲，占比達到92.05％。其中，大連熱電、通寶能源、節能風電、新天綠能等15檔個股漲停。

另外，大陸動力煤期貨主力2201合約9月30日盤中首度突破每噸人民幣（下同）1,400元，創下歷史新高紀錄，終場收漲4.16％至每噸1,393.6元。焦煤期貨主力2201合約9月30日漲停，收報每噸3,290.5元，續創歷史新高。

報導指出，目前煤炭在大陸能源體系中仍處於主體地位，發揮著「壓艙石」（意指穩定）作用。據大陸國家統計局數據顯示，2021年1月至8月，火力發電量占比71.9％，是大陸電力最主要的來源。但2021年因用於燃煤發電廠的燃料煤價格居高不下，電廠購買動力不足，造成火力發電的保障能力下降。

自3月以來，大陸動力煤價格持續處於高點，在9月初升破每噸1,000元大關。日前部分動力煤現貨已突破每噸1,600元，這導致燃煤發電廠虧損嚴重。

國元證券報告指出，現在市場對電力股的預期更為高亢。一個攸關能源供應的問題是：能源不可能同時符合環境友好、供應穩定、價格低廉這三個條件。如果「能耗雙控」是一個跨越周期的方向，必然會因環境友好、供應穩定，而放棄價格低廉，即電力價格需要更為充分的市場化，這可能是大陸電力行業的價值迎來重估的時機。

(時報資訊)