受到美國政府制裁影響，大陸平價智慧型手機品牌榮耀（Honor）2020年11月自華為拆分獨立後，2021年積極捲土重來，並已收復先前大量流失的市場，逼使收割華為市占的大陸各家手機品牌嚴陣以待。最新數據顯示，榮耀8月份大陸智慧型手機市占率已超越小米，重新擠進市占前三名寶座。

綜合陸媒9月30日報導，自從華為遭美國官方列入實體清單後，即因貿易禁令陷入關鍵零件供應困境。華為為確保旗下品牌榮耀，被迫在2020年11月將榮耀出售予具官方背景的深圳市智信新信息技術。然而，榮耀銷售表現仍在2021年初盪到谷底，2021年1月份在大陸市場市占率僅占5.1％。

據市調機構Counterpoint最新報告顯示，榮耀推出新機後，銷售量飛速增長，5月和6月分別月增39％和27％。數據指出，2021年8月榮耀銷售額再較7月增長18％，在大陸智慧型手機的市占率一舉攀升至15％，超越小米成為大陸市場第三大智慧型手機品牌，僅次於vivo和OPPO。

Counterpoint分析師柏哈克（Tarun Pathak）表示，榮耀目前與供應商關係穩定，自華為拆分之後，更研發出中階機型榮耀50系列，以及主打高端市場的Magic系列，產品線覆蓋全部價位段。

此外，榮耀與經銷商密切的關係將有助於旗下手機銷售，再加上華為用戶被壓抑的消費需求也在近期轉向榮耀。分析指出，榮耀的復活將使大陸智慧型手機市場在第四季面臨更激烈的品牌競爭。

值得注意的是，小米先前來勢洶洶，搶攻華為受美方制裁後所空出的市場，據統計，小米第二季在大陸智慧型手機市占率一度高達17％。然而，擁有大型經銷商股東資源的榮耀逐步逆襲，出貨量有70％皆透過實體通路，榮耀更計畫在「十一」期間開設超過300家門市，讓小米的實體通路擴張計劃備受壓力。

另一方面，榮耀在智慧型手機業務復甦的同時，也在品牌獨立後布局平板、筆記型電腦、手錶、電視和路由器等3C產品，並推出「榮耀親選」拓展數位產品之外的品項，進而拓展購物中心內的品牌高端門市。

(時報資訊)