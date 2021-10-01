近幾個月港股在互聯網、補教監管、恒大債務危機等重大利空衝擊下，在全球主要股市中表現墊底。半年來恒生指數、恒生國企指數分別累計跌逾15％、22％。但在港股跌深後，加上近日對恒大的倒債憂慮暫緩，一些投資者認為逢低布局的時機到來，南向資金表現再度活躍。

恒生指數9月30日收跌0.36％至24,575點，恒生國企指數30日收跌0.39％至8,726點。2021年以來，恒生指數、恒生國企指數分別累計下跌10.55％、18.62％。

綜合陸媒9月30日報導，來自大陸的南向資金在經歷7月的斷崖式下滑後，近期出現明顯回暖態勢，9月27日當周，南向資金淨流入港股85.67億港元。其中，滬港通淨流入28.67億港元，深港通淨流入57億港元。在流入趨勢方面，南向資金繼續流入港股，較20日當周增加約39億港元，原因是科技股大幅震盪，抄底資金活躍。

其中，深度調整後的港股上市互聯網巨頭騰訊、美團，受到抄底資金的特別青睞。9月27日當周，南向資金淨買入金額最高的標的是騰訊，單周淨買入金額達到56.06億港元。另外，南向資金當周則買進美團36.72億港元。

騰訊、美團9月30日股價分別收跌0.77％、跌1.36％。半年來騰訊、美團股價分別累計重挫29.45％、跌24.31％。

路透援引英皇證券研究部研究總監陳錦興分析，港股市場調整約有大半年，可以說官方監管與疫情的風險都有所釋放。目前的水準，從估值的角度來說是比較便宜的，開始對投資人有一定吸引力。當然後續仍有一些不明朗的情況，特別是大陸經濟放緩的速度可能比想像中還大。

另一方面，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）日前也表示，在經過2021年大跌後，正在重新涉足陸股，將戰術觀點從年中的中性轉向適度增持，並押注大陸政府將很快再次推出刺激措施。

(時報資訊)