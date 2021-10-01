阿里巴巴在港二次上市以來股價走勢 「十一」長假前夕，大陸電商龍頭阿里巴巴遭到多家投行下調目標價。花旗9月30日發表最新報告指出，受到大陸8月零售數據疲弱、限電措施與房市銷售平淡影響，預期消費必需品的需求不佳，估計阿里難以達到2022財年營收增長三成的指引，該公司很有可能調降全年指引。

截至台北時間9月30日晚間8時，阿里巴巴美股盤前下跌0.7％至146.55美元。

阿里巴巴2019年底回港二次上市，在其關聯公司螞蟻集團「A＋H」股IPO備受投資者追捧等利多消息助攻下，2020年10月28日阿里港股股價收盤創新高，但受到螞蟻上市案遭到大陸政府喊停，以及阿里之後屢遭官方高壓監管等因素影響，阿里股價逐步下跌。

2021年9月30日，阿里港股盤中大跌4.9％至141港元，創香港上市以來新低，隨後跌幅收窄，終場收跌4.1％至142.2港元。近一個月，阿里港股股價累計下跌13.9％。

香港經濟日報9月30日報導，花旗分析，阿里巴巴近日股價回落，可能已反映消費疲弱及持續的監管陰霾，因此下調阿里目標價19.4％至232港元。

花旗指出，雖然市場波動及宏觀環境轉差，但阿里巴巴投資見效，旗下團購網站聚划算向低線城市及社區滲透，國際零售市場業務穩健，加上雲服務具結構性增長機遇。該行估計，阿里第二財季營收年增32％至人民幣（下同）2,052億元，經調整淨利為362億元。

此外，花旗調降阿里巴巴2022財年至2024財年的營收及經調整淨利預測，以反映大陸零售數據疲弱，即使聚划算及社區服務業務強勁，但目前對阿里營收的貢獻仍然有限。雖然阿里旗下電商平台天貓已展開2021年「雙11」銷售活動，但由於宏觀經濟疲軟及消費力下降，花旗對阿里2021年GMV（網站成交總額）增長持審慎態度。

除了花旗以外，大和資本、摩根大通均調降阿里巴巴港股目標價。其中，大和調降阿里目標價15.4％至220港元。大和認為，2022財年第二財季將是阿里最具挑戰的一季，因大陸7月至8月消費情況相當疲弱，因此降低單季收入增幅，由36％降至29％，且基於宏觀環境沒有起色，預計2022財年難以出現大幅增長。

摩根大通則將阿里目標價由260港元降至250港元，重申「增持」評級。

(時報資訊)