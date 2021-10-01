中國恒大集團的債務危機仍在延燒，各界關注後續動態。標普表示，大陸銀行對恒大的債務覆蓋面有限，因此恒大債務危機演化成「雷曼時刻」的機會不大。但恒大資金缺口估計達人民幣（下同）1,000億元，預料恒大仍將需要出售大量資產。

綜合港媒30日報導，標普全球評級金融機構評級董事陳敏表示，大陸銀行對恒大的債務覆蓋面有限，相信不會重演雷曼金融危機或摧毀整個金融系統，但須關注恒大事件會否觸發其他高槓桿的大型開發商，同時出現再融資困難等問題，這恐將使量能較弱的大陸銀行陷入困境。

此外，對於恒大日前將所持盛京銀行接近兩成股權出售予瀋陽盛京金控投資集團，標普認為，恒大的做法方向正確，但集團仍面對流動性緊張，可能已進入債務違約前的30天寬限期，估計恒大尚需出售大量資產，籌集至少1,000億元資金規模。

陳敏分析，大陸中央將盡力防止危機蔓延，不排除會透過降準緩解行業的流動性風險，近日中國人民銀行亦透過公開市場操作釋放市場流動性，顯示大陸政府仍有不少政策工具可因應。

另一方面，日本央行行長黑田東彥日前出席歐洲央行金融論壇小組討論時也表示，恒大債務風波牽動的房地產危機與日本1980年代至1990年代出現的房地產危機不同。

他指出，大陸政府現已採取相關措施，以控制房地產行業過度擴張，顯示本次危機尚屬可控，與總體經濟相比，房地產規模仍為可管理程度，因此估計恒大危機對全球金融體系的衝擊有限。

(時報資訊)