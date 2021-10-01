看好台灣消費者境外採購家具的商機，天貓淘寶海外9月30日宣布，在台灣推出「家居一條龍」服務，聯手台灣廠商提供物流、設計、登門組裝各種服務，為消費者海外購買家具提供便利，也為一個多月後即將到來的「雙11」購物節提前備戰。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟30日表示，2021年台灣消費者受疫情在家時間大增的影響，有線上大買家具家居商品的現象，且當前有許多用戶甚至設計師追求獨特性，會在天貓淘寶平台上尋找在台灣罕見的家具，或是性價比高的相關商品。

看好這股境外採購商品的商機，天貓淘寶海外台灣站30日宣布，與多家台灣平台合作，推出「家居一條龍」全方位服務。例如，消費者可能會苦惱海外採購大型家具的運送方式與費用，或是買來後自己不會組裝，因此天貓淘寶海外聯手包括大型物件配送平台「淘家集運」、提供上門組裝服務的「呼叫黃背心」、設計業者「正適設計」等，解決台灣用戶的購物痛點、提升體驗。劉慧娟表示，公司一直在探索與台灣本地業者的合作機會，此次家居服務就醞釀約半年的時間，未來也將繼續與台灣業者共同加強售後服務，讓用戶能無憂無慮進行跨境購物。

值得注意的是，天貓淘寶海外台灣站近期頻繁推出新服務，9月初發表質感選物頻道「淘寶X-GEMS」，日前也將物流服務升級為跨境合單全台三日達，並在平台上增設家具家居與電器商品專區，頗有提前備戰「雙11」的意味，為即將到來的購物盛會增添衝刺動能。

(時報資訊)