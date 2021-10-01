中國地產商恒大債務問題持續發酵，在9月初簽下「保交樓」軍令狀後，其微信公眾號「恒大地產在珠三角」日前發文表示，廣州恒大紫荊學府、順德恒大江灣、清遠恒大花溪谷等近20個項目恢復施工。

恒大並表示，交樓也在順利進行，從7月份開始，惠州恆大雅苑、梅州恆大御景半島、佛山恆大酈湖城已經陸續向買家交樓。

香港經濟通通訊社30日報導，恒大爆債務危機後，公司在8月底公布的財報中承認，一些與房地產開發相關的應付款項逾期未付，導致公司部分項目停工，引起包商與買房民眾不滿並抗議。

數據顯示，截至2021年年中，恒大集團共有1,236個在售項目，有的已經竣工，有的還在建設中。目前恒大正與供應商及建築承包商洽談，透過延期支付或以物業抵扣欠款，爭取項目復工。

報導稱，在各方壓力下，恒大9月1日舉行「保交樓」軍令狀簽署大會。當月22日再召開「復工復產保交樓」專題會，恒大集團董事長許家印在會上表示，只有全力復工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主權益，才能確保財富投資者的順利兌付，才能逐步解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能陸續不斷歸還金融機構借款，集團要把精力都投入到復工復產保交樓上。

另據香港信報30日報導，國際投行高盛從五個不同的方面來評估恒大的表外負債，包括債務和抵押貸款擔保、財富管理計劃、股權回售期權和未兌現承諾，估計恒大可能有人民幣1兆元的表外債務和或有負債。

高盛表示，注意到恒大最近將出售盛京銀行股權的收益，用於償還結欠盛京銀行的債務，而不是用於償還境外債務。該行稱，恒大出售資產的收益沒有用於償還離岸債務，這可能會對美元債券的復甦前景帶來不利影響。

(時報資訊)