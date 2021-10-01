大陸近期限電停產影響龐大的紅色蘋果供應鏈，iPhone 13等新產品才剛開賣沒多久，就因為限電導致企業停工、零件缺料等因素，傳出廣東省多地門市出現賣斷貨狀況，也讓iPhone 13價格出現上揚跡象。

財聯社30日報導，目前在深圳、東莞、廣州等地的多家門市，出現iPhone 13已賣斷貨的現象。有東莞代理商表示，當前各地拉閘限電導致原材料漲價，且有部分零組件供應不足，成為iPhone 13近期缺貨的主因，這也讓13全系列機款都上漲約人民幣（下同）400、500元。

該名代理商表示，iPhone 13更新雖然不大，但受市場關注的狀況遠超預期，導致備貨稍顯不足，如今的限電又讓供應來不及跟上。

報導指出，限電停產已對企業生產形成干擾，日前有廣東自動化檢測供應商表示，已在9月22日收到深圳永福在9月會限電三天的通知，所以從9月29日已提前放假。據悉，「十一」長假後當地仍會每周限電一天。

報導也引述深圳國家電網服務電話說法表示，近期深圳供電缺口大，直至10月初都不會好轉，很多高耗能企業每周都限電三天。此外，江蘇蘇州也限電嚴重，除了涉及蘋果供應鏈的電子廠之外，還有不少汽車廠、服裝製造廠提前放假。

報導稱，這次官方的限電措施主要衝擊產業鏈中的原材料、零組件供應端，目前已有多家蘋果供應鏈相關企業停工。但業內人士分析，這種影響終究會傳導到中下游組裝、生產等環節，所以上市蘋概股的股價與業績會否受到影響，已受到投資圈關注。

(時報資訊)