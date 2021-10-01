近期燃煤價位高漲引發的限電停電風波，已衝擊大陸產業活動，並影響總體經濟接下來的表現。為此，大陸正試圖拉高核電供給以補充用電缺口。目前大陸能運轉的核電機組已全數滿載運行，官方希望加快建造核電廠，預估未來將以每年開工6至8部機組的速度進行。

第一財經30日報導，在缺電背景下，當前大陸核電廠正全速運轉。報導引述中核集團說法表示，目前除兩部機組正在換料大修之外，其他22部機組均滿載運作。而前大陸國家核安全局局長、中國核能行業協會副理事長趙成昆更指出，大陸51部在運核電機組除了個別幾部在停機大修外，其餘均滿載運轉。

業內人士預計，在官方力推減排下，大陸將大幅提高核能比重，並舒緩當前的用電問題。趙成昆表示，火力、太陽能、風力都受到環境制約，相較之下核電較為穩定，且目前在大陸能源結構占比很低，有足夠的成長空間，也將在未來大陸「雙減」目標下發揮重大作用。

當前大陸已加速要建設核電廠，中國工程院前副院長杜祥琬表示，大陸未來每年希望開工6至8部核電機組，爭取至2030年核電發電量占比達到8％左右。2020年大陸核電發電量僅占總發電量的4.9％，遠低於全球平均的10％。

此外，大陸國家能源局日前公布的數據也反映出相關狀況，在大陸2021年發電設備累計平均使用時長方面，核電使用時長增速保持各類發電之冠，且持續逐月大增，截至2021年前8個月已較2020年成長338個小時，仍逐月刷新高點。

相較之下，增速次高的火力發電已開始有使用時長增長放緩的跡象，2021年前七個月時達到增長幅度高點268個小時，但至前八個月時增長幅度放緩至260個小時。

不過，2021年前八個月，大陸核電發電裝機容量僅有5,326瓩，僅占各類發電裝機容量的2.33％，這也是大陸積極推工核電機組開工的原因。

另一方面，大陸核電企業業績在2021年也大豐收，中核集團旗下上市公司中國核電2021上半年營收大增25％、淨利大增46％。中廣核集團旗下上市公司中國廣核電力上半年營收大增17％、淨利潤成長5.63％。

(時報資訊)