全球塞港問題嚴重，導致運價飆漲、商品交貨時間延遲。此現象促使義大利時尚品牌班尼頓（Benetton）等企業決定逐漸將生產重心遷離亞洲地區，希望擺脫供應鏈受阻帶來的衝擊。

班尼頓執行長雷農（Massimo Renon）接受路透訪問表示，他們計畫將生產重心移至本國義大利附近的國家。班尼頓打算提高該公司在塞爾維亞、克羅埃西亞、土耳其、突尼西亞與埃及的產能，目標是2022年底前將亞洲地區產量砍半。

雷農指出，全球供應鏈受阻導致運費成本增加、貨物延後抵達，而這破壞該公司過去經營30年的商業模式，促使他們做出此調整。事實上，班尼頓今年已將逾10％產能從亞洲孟加拉、越南、中國與印度移轉至他國。

雷農表示：「這是一個戰略性決定。我們希望對於生產製程與運輸成本有更高的掌控性。」

雷農指出，過去一個海運貨櫃成本僅需1,200～1,500美元，如今卻得花費1萬～1.5萬美元，而且運送時間拉長，甚至無法確定抵達日期。

雷農認為，即便越南與孟加拉的生產成本較地中海國家低上20％，但此優點也會被運輸時間較長與成本較高抵銷。過去商品平均交貨時間為4～5個月，但如今貨櫃船短缺，從亞洲運往歐洲約需7～8個月。

相較之下，若班尼頓選擇在埃及生產服飾的話，那商品運送至歐洲倉庫與商店的時間可大幅縮短到2個月左右。若該公司選擇在塞爾維亞與克羅埃西亞生產的話，那產品運送時間僅需4～5周。

除了班尼頓以外，德國奢侈品牌Hugo Boss也計畫將生產中心移至靠近市場的國家。但每家零售商因應作法不同，包括Gap在內的服飾服務品牌傾向將海運改成運費較高的空運，希望避免塞港衍生的貨物延遲問題。

(時報資訊)