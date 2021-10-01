美國債息飆高，金融市場風雲變色，尤其是科技股首當其衝，美國七大科技股周二市值一口氣蒸發逾3,100億美元，大盤同樣慘兮兮，標普5百指數9月月線恐寫下近一年來最大跌幅的難堪紀錄。

美國債息飆升引發市場恐慌，美股周二更是一洩千里，微軟、谷歌母公司Alphabet、晶片製造商輝達、蘋果、亞馬遜、臉書與網飛單日市值總共狂洩3,150億美元，創去年10月以來最慘烈跌幅。

即便周三止血，但傷痕頗深，微軟、Alphabet與輝達本周以來累計大跌5％，標普5百指數9月月線也挫低3.6％，很可能創下一年來單月最大跌幅。

當投資人看好經濟前景時，就會帶動債息上揚，而債息上揚則會激勵市場資金轉進獲利成長率看俏的景氣循環類股，特別是此一類股目前股價也相對便宜。

事實上，隨著債息上揚，投資人就已開始減碼美股與科技股基金。根據美國銀行引述EPFR Global的資料顯示，在截至9月22日止的當周，科技股共同基金與ETF總共遭投資人變現12億美元，為三個月來首度出現資金淨流出，美股基金當周更是遭提領近290億美元，創三年半來最大失血量。

儘管過去幾個月債息與科技股反向連動的關係最後證明都只是短暫的現象，不過這次債息飆升背後另一個原因是市場憂心美國將提前升息，意謂著債息恐怕會一路走高。

分析師表示，債息飆高後迫使投資人重新評估投資佈局。花旗美國財富管理投資策略部主管史奈德（Shawn Snyder）指出，「許多人並不願意調整投資比重，不過以科技股來說，股價依然偏高，受債息跳升利空衝擊的風險並未消除。」

儘管史奈德仍然看好科技類股的長線投資前景，他建議客戶短線還是轉攻諸如醫療保健等股價相對便宜的類股。

科技股大跌適逢市場早就在等待漲多的大盤於今秋適度拉回整理，標普5百已有將近一年的時間未較歷史高點拉回超過5％。

(時報資訊)