由於疫情期間美國的豬肉供應受限，加上需求強勁，帶動豬排價格在過去12個月大漲約7％，培根平均價格過去一年也飆漲近28％，升至40年來最貴水準。分析師認為，市場供不應求，預料豬肉價格短期內不會走跌。

供應鏈的問題和通膨壓力是疫情期間許多行業面臨的情況，也是造成豬肉價格攀高的原因之一。不過美國總統拜登政府認為，肉價大漲是因為數家大型企業掌握多數市場，已著手調查業者操控價格，盼促進公平競爭的環境。

新冠疫情開始在美國肆虐時，消費者的恐慌情緒引起搶購潮，超市肉品被民眾一掃而空。另一方面，在肉品包裝廠員工因長時間在密閉空間工作，後來反倒成為病毒溫床，疫情在員工之間擴散，迫使廠房暫時關閉。

IHS Markit經濟學家斯佩克（Adam Speck）指出，隨著肉品製作廠房因疫情而停止營運，原本要被屠宰的豬隻持續成長，最後反而導致數百萬隻豬遭到安樂死，而非製作成肉品。此外，生產商擔憂供過於求，開始降低飼養的豬隻數量，最後使今年豬肉供應吃緊。

斯佩克預料今年豬肉供應量比2020年減少約2％。他提到，美國需求強勁，銷售至零售商的豬肉量比以往更多，肉品供應更緊繃，加上需求旺盛，導致眼前價格上漲的局面。

不過他也認為，由期貨市場的跡象顯示，肉價在2022年6月應會返回正常水準。

話雖如此，斯佩克仍提醒，「可別以為未來幾個月價格就會迅速回落」，因為零售商通常降價速度緩慢。

農業經濟學家、密西根州立大學助理教授馬龍（Trey Malone）指出，飼料、貨運、勞工成本近期都大幅躍升，除此之外，還有非洲豬瘟捲土重來的風險。

非洲豬瘟近幾年在亞洲蔓延，但今年7月多明尼加共和國爆發非洲豬瘟疫情。全美豬肉生產者委員會（National Pork Producers Council）指出，這是40年來該病毒首度攻入西半球。

(時報資訊)