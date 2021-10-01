包括國際海運總會（ICS）在內的業界組織周三（29日）致函參與聯合國大會的各國領袖，他們在信中警告，若各國政府不恢復運輸業工人行動自由，不讓他們優先接種世衛（WHO）認可的疫苗，那「全球運輸系統恐將崩潰」。

新冠疫情肆虐期間，海運船員、卡車司機與航空機組員必須忍受一次次的隔離、旅行限制、複雜的病毒篩檢與疫苗接種規定，好讓緊繃的供應鏈維持運作。但許多人如今瀕臨臨界點，而這對於全球供應鏈帶來新的威脅。

ICS等團體在信中表示：「運輸業勞工兩年來積累的壓力帶來傷害，令全球供應鏈開始撐不住。」

此封公開信獲得國際航空運輸協會（IATA）、國際公路運輸聯盟（IRU）、國際運輸工人聯盟（ITF）共同連署。這些組織代理全球共6,500萬名運輸勞工權益。

該信還寫道：「所有運輸部門皆出現勞工短缺狀況。數百萬人在疫情期間遭到惡劣對待，預計將有更多人離開運輸業，導致供應鏈面臨更大威脅。」

ICS秘書長普拉登（Guy Platten） 指出，許多港口關閉，加上旅行限制不斷變動，船員可能不想簽訂新合約，因為他們不想冒著無法回家過耶誕的風險，因此年底勞工短缺問題可能加劇。

ICS表示，去年疫情高峰期間，約40萬名船員無法下船換班，甚至有人在合約到期後繼續工作18個月。儘管此問題已有改善，但在疫情期間如何調派船員仍是棘手難題。

為了防堵Delta變種病毒擴散，各國政府重啟旅行限制，運輸工人必須遵守防疫規定才能上工。這些勞工通常在接獲通知不久後便得接受篩檢或接種疫苗。

但各國規定繁瑣不一、認可疫苗也不同，導致部分人必須重複施打疫苗。部分船員迄今已接種六劑疫苗，也有人七天內接受十次篩檢。於此同時，全球疫苗分配不均，估計僅25％～30％的船員完整接種疫苗。這些正是ICS呼籲各國放寬運輸業工人旅行限制並優先施打疫苗的原因。

(時報資訊)