受到能源價格大漲影響，歐元區前三大經濟體德國、法國與義大利9月通膨率進一步躥揚，德國通膨升至近30年新高紀錄，法義亦創下10年新高水準。

歐元區通膨持續升溫將加重歐洲央行（ECB）的壓力，或許在12月例會討論2022年如何執行購債計畫。

根據德國聯邦統計局30日公布，9月調和消費者物價指數（HICP）年增4.1％，此為1992年6月以來通膨率首次升破4％。最新數據不僅大幅高於8月的年增3.4％，並超越經濟學家預估的年增4％。

荷蘭安智銀行（ING）指出，部分推高物價的一次性因素可望在2022年初消散，但近來能源價格揚升與供應鏈中斷，可能讓德國的通膨率在2022年大多時候維持在2％之上。

法國統計局同日公布，9月HICP年增2.7％，高於8月的年增2.4％，創下2011年12月以來最高紀錄，不過數據略低於市場預期的增加2.8％。

義大利9月HICP年增3％，高於8月的上升2.5％，亦創下10年新高紀錄，但符合經濟學家預期。

能源價格飆高是歐元區三大經濟體通膨揚升的主因。法國9月能源價格較一年前同期勁揚14.4％，義大利更是躥揚20.5％。

法國預期電費可能持續攀升，將加重通膨壓力。法國環境部長龐皮利（Barbara Pompili）指出，到了2022年2月電費可能上漲約12％。

法國能源監管委員會（CRE）先前表示，10月天然氣價格可能上升12.6％。

全球央行持續看淡通膨升溫。歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）29日表示，通膨升溫「大致上是暫時性」，呼應聯準會（Fed）主席鮑爾的看法。

法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）日前亦發表樂觀言論，稱部分物價上漲壓力無可否認，但這只是一時，伴隨歐洲經濟強勁復甦而來。

(時報資訊)