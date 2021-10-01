美國眾院周三表決通過一項凍結債限至明年底的法案，但預料此案送進參院將再度遭到否決。不過，參院多數黨領袖宣稱，兩黨黨團已就維持政府運作至12月初的權宜方案達成協議，周四將就此案進行表決。

眾院周三以219票贊成212票反對通過凍結債限至2022年底的法案，此案將送進參院表決，需60票才能通過，由於參院兩黨席次各為50席，加上共和黨早就表明反對提高債限的立場，此案預料將再度遭到否決。

眾院上周就已表決通過類似的提案，參院本周一投票時予以否決。

財長葉倫本周在國會做證時表示，美國10月18日將觸及債務上限。

不過，兩黨議員已就避免政府關門危機達成共識，參院多數黨領袖舒莫（Chuck Schumer）周三晚上宣布，兩黨黨團已就一項透過短期撥款法案挹注政府資金至12月初的權宜方案達成協議，參院周四將對此案進行表決。

舒莫表示，「為了避免政府關門，我們已就延續撥款決議案達成共識，周四一早就會進行表決。」該權宜方案將附帶在天災紓困緊急撥款法案。

由於政府債限規定周四重新生效，舒莫強調，「參院可以快速通過此一方案，並送進眾院表決，並趕在周四午夜前送到白宮給總統簽字。」

兩黨議員雖都不樂見政府關門，但近來在處理債限問題上卻都堅持各自立場，連帶造成市場擔心美國可能爆發債務違約。民主黨一開始希望將債限與政府撥款兩大財政議題一併處理，但共和黨堅持反對。

共和黨議員宣稱，他們只會支持不含債限條款的權宜撥款法案，民主黨必須想辦法處理債限問題，共和黨在此一議題上絕對不會妥協。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周三下午向媒體表示，她不信周四午夜過後政府會停擺，眾院將會通過撥款給政府的權宜法案。

(時報資訊)