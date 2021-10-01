LNG東北亞現貨價格 近日液態天然氣（LNG）價格節節攀升，有鑑於庫存水準仍相當低，生產商尚未大舉增加供應量，這使專家預料，LNG亞洲現貨價在今冬可能再飆上高點，甚至打破去年冬季締造的紀錄。

普氏（Platts）亞洲LNG分析部門經理摩爾（Jeff Moore）周二出席普氏APPEC 2021年研討會時表示，LNG東北亞現貨（JKM）價格29日衝上每百萬英熱單位（mmBtu）30美元的歷史高峰，預料今冬將維持遠高於25美元的水準。

摩爾引述普氏的預測指出，到明年夏天，天然氣價格可望趨緩，估計屆時每百萬英熱單位價格將銳減15美元以上，至11美元左右。

Vitol天然氣交易經理班巴瓦爾（Sid Bambawale）指出，隨多國鬆綁防疫限制，帶動經濟活動復甦以及天氣然需求勁升，導致今年夏末時天然氣儲存水位降至多年低點，他提到，本周開始進入冬季，影響天然氣價格的關鍵在於天氣，若氣候酷寒，將使天然氣價格上漲。

道達爾中國區LNG事業副總裁博宏（Denis Bonhomme）指出，荷蘭TTF中心天然氣期貨價格躍上新高，對亞洲價格造成直接衝擊，引起整個產業漣漪效應，「今年冬季的供應前景吃緊」。

不過俄國天然氣公司諾瓦泰克（Novatek）、美國LNG供應商錢尼爾（Cheniere）高層皆認為，天然氣價格節節攀升與市況波動，對買家與賣家來說，最終都不是好消息。

印度天然氣進口商Petronet執行長辛格（A. K. Singh）亦稱，LNG現貨價飆高的情況如果繼續，勢必會影響需求，「目前的現貨價很高，但不會是長期現象，我預期價格不久後會回穩。但價格若繼續攀高，將引發需求破壞（demand destruction）。」

(時報資訊)