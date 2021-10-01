境外資金匯回管理運用及課稅條例（下稱專法）已於今年8月14日施行期滿，此後個人匯回境外資金不再有依專法匯回這樣的選項。專法在三讀通過時立法院有通過附帶決議，要求財政部於專法施行期滿後一年內報請行政院核定個人CFC（Controlled Foreign Company, CFC。中文為「受控外國企業」）制度的施行日期，估計最快可能從2022年起實施。

個人CFC制度主要規定在「所得基本稅額條例第12條之1」及配合訂定的「個人計算受控外國企業所得適用辦法」，其觀念很簡單，就是「境外公司有獲利、沒分配、要視同分配先課稅」。舉例而言，過去台灣個人持有境外公司，境外公司產生獲利，只要沒有盈餘分配，台灣個人就沒有海外所得要課稅的問題，但是個人CFC制度實施後，境外公司即便沒有盈餘分配，仍要將當年度盈餘，按個人股東的持股比例，計算個人CFC所得，納入最低稅負制課稅，也就是以「穿透課稅」的方式，解決過去將獲利保留在境外公司不分配，藉以規避或延緩個人海外所得課稅的漏洞。

然而並非所有的境外公司都要穿透課稅，只有被認定為CFC的才有適用。所謂CFC指的是「個人及其關係人直接或間接持股達50％以上或對其具有重大影響力」且設立在「低稅負國家或地區」之境外公司。「低稅負國家或地區」的定義是該地的營所稅稅率未超過14％（例如BVI），或是對境外來源所得不課稅或於實際匯回始計入課稅（例如香港、新加坡）。這部分相對單純，比較複雜的會是在持股比例達50％以上的計算，尤其是關係人的持股也要計入，例如配偶及二親等內親屬，或是綜所稅同一申報戶之個人，都被認定是關係人。

倘若被認定為CFC，但「有實質營運活動」或「當年度盈餘在新台幣700萬元以下」，仍可豁免適用。「有實質營運活動」係指在設立登記地有固定營業場所，有僱用員工，在當地有實際經營業務，且消極性所得占比低於10％。「當年度盈餘在700萬元以下」係指個別CFC當年度盈餘在700萬元以下，但要留意，如果個人與其合併申報之配偶及受撫養親屬控制的全部CFC當年度盈餘或虧損合計超過700萬元，則不能豁免，以避免個人藉由成立多家受控外國公司分散盈餘而適用豁免規定。

此項防弊規定立意甚佳，然而實務操作上卻可能產生問題。例如某甲持有的CFC當年度盈餘500萬元，以為符合豁免規定，殊不知弟弟某乙也持有一間CFC，當年度盈餘300萬元，雖然兩人並非同一申報戶，但關係人的持股也要計入個人的持股比例，換言之，弟弟某乙持有的CFC，會因為二親等內親屬的關係，也被認定是某甲的CFC，此時兩間CFC當年度盈餘合計超過700萬元，即不符合豁免規定，若因而漏報所得，可能產生補稅加罰的結果，然而此種漏報事由並非當事人所得預見，兄弟二人財務獨立，恐怕難以得知亦不方便詢問對方的財務資訊，若要因此令納稅人承擔稅務上的不利益，恐難令人信服。

最後，如果被認定是CFC又不符合豁免規定，而且個人合計配偶及二親等內親屬的持股比例達10％以上，就要將CFC當年度盈餘，減除法定盈餘公積或限制分配項目及以前年度核定的各期虧損後，乘以個人的直接持股比例與持有期間，計算個人CFC所得，納入最低稅負制課稅。要特別留意的是，CFC當年度盈餘要以我國認可的會計準則編製的財務報表為準，而且原則上要經會計師查核簽證。如此一來，CFC制度實施後，即便因為豁免規定及最低稅負制的設計，未必會造成個人稅負增加，但境外公司要開始設帳記載、編製財報，可能會是無法避免的轉變。

(時報資訊)