金融研訓院日前出爐最新的金融風險指數，示警海外企業風險，並點名恒大集團財務危機延燒的可能影響。但除此之外，身為國內金融業第三大曝險對象的東協新興市場，其潛藏風險也不可不慎。東南亞各國今年遭逢Delta變種病毒襲擊，亞洲開發銀行（ADB）已出手下調經濟成長預測。加上部分國家政局動盪，更為經濟復甦增添不確定性，尤其是緬甸政變所衍生的現金短缺問題，甚至有引爆銀行危機的隱憂。

在Covid-19疫情爆發前，東南亞新興經濟體快速的經濟成長，發展潛力備受全球矚目，也吸引了台灣金融業者積極布局當地。據金管會統計，國內金控集團對東協十國的曝險總額逾新台幣1.5兆，僅次於美國與中國大陸，業者爭相赴東南亞籌設據點，並看好疫情過後的復甦商機，拓點步伐未因病毒蔓延而停歇。

雖說2020年疫情黑天鵝降臨，較依賴服務業、旅遊的菲、泰首當其衝，相對之下，以製造業、出口為主的國家尚能殘喘支撐。然而，今年中Delta變種病毒襲來，東協各國無一倖免，連防疫優等生越南也淪陷，經濟成長率遭ADB下修2.9％，幅度竟然只比政變纏身的緬甸要好。經濟重鎮胡志明市以及周遭工業省分，不斷爆發確診群聚，重創經濟命脈製造產業，PMI指數已經連續4個月低於50，代表工廠生產陷入萎縮，還可能因此波及全球供應鏈的穩定。

Delta也延燒到了股匯市，疫情嚴峻期間外資大量拋售，致使上半年除了越南盾之外，其餘東南亞貨幣都呈現疲弱態勢，泰銖、馬來西亞令吉、菲律賓披索貶幅尤深。與此同時，菲、馬、印尼等國股市也同樣慘遭Delta病毒修理，特別是菲律賓PSE綜合股價指數從年初到7月底的跌幅已超過10％，為東協各國之最。

所幸Delta擴散似有趨緩，新增確診個案數自8月起反轉下滑，樂觀來看，多數東協國家逐漸從疫情高峰消退，算是暫時度過最危急的時刻。全球投資人嗅到疫情好轉的氛圍，看好防疫限令鬆綁後的復甦力道，海外資金有回流之跡象，股匯市一反先前頹勢，多已從低檔反彈。且亦有多國開始規劃免隔離措施，試圖逐步打開邊境，想趕在歐美年底旺季前迎接觀光客，重啟國際旅遊產業。

其實東南亞經濟，能否在這波疫情過後回溫？箇中關鍵仍取決於疫苗接種速度，由於東協各國間的疫苗覆蓋率差異極大，勢必導致復甦步調不一。如以六成人口完整接種疫苗為群體免疫最低標準，如今只有新加坡、柬埔寨及馬來西亞跨過門檻，印尼、菲、越、緬則兩成不到，越、緬接種兩劑的比率更是低於10％。此外，甫見疫情曙光即躍躍欲試於解封，經濟與防疫難兩全固然可以理解，但太快貿然動作，又怕疫情捲土重來，將是東南亞經濟短期內最大的風險。

從長遠看，疫情衝擊理應可隨時間消弭，但東協諸國特有的政治風險，始終是進軍東南亞市場，最難以事先預防的變數。即便已飽受病毒蹂躪，如泰、馬仍頻傳政局紛擾，遑論緬甸爆發軍事政變，為經濟帶來了毀滅性傷害。軍政府掌權迄今，緬元已貶值超過30％，ADB預估今年GDP將衰退18％，完全看不見疫後反彈的徵兆，十年來的改革開放成果恐化為烏有。

讓金融業界尤為擔憂的是，民眾因對銀行體系喪失信心而爆發擠兌潮，企業間也傾向以現金交易，造成緬甸國內現金極度短缺。緬甸央行顧及通膨與貶值無法大量印鈔，僅能消極地限制提領數量，無助於解決問題。現金荒若持續，恐殃及企業正常運作與還款付息，銀行貸款淪於壞帳，將使本已孱弱的緬甸銀行資產品質無異於雪上加霜，國內金融業者得留意後續變化。

(時報資訊)