自去年10月中共召開十九屆五中全會後，即強調大陸未來施政的重點在反壟斷及資本無序擴張。因此，近期中共一方面透過監管升級，針對包括滴滴、教育培訓、外賣平台、遊戲產業，甚至醫療美容等產業進行整改；另一方面，則強調要透過三次分配以達到共同富裕。這些舉措，引發各界紛紛關注，並且質疑大陸是否已轉向分配重於發展的偏「左」道路？

仍強調推動發展與分配平衡

針對這樣的質疑，大陸當局一再提出釋疑。例如反壟斷是為了促進市場公平競爭、反資本無序擴張是為了保護中小企業發展和消費者權益；而共同富裕是先富帶後富、幫後富，而非殺富濟貧。也就是說，近期的監管升級，主要是為了整頓近年來資本野蠻生長後的社會經濟亂象，讓產業發展回到正軌，以避免中國大陸走向西方資本主義國家失敗的發展模式。

事實上，大陸在監管升級的同時，也發布了《十四五商務發展規劃》。由其內容來看，大陸未來經濟產業的政策重點，仍著重在國內市場培育、優化外貿結構及增長外貿動能，以及持續引入外資等。因此，近來諸多監管措施，一方面是針對發展內涵進行結構性的調整；另一方面，則是推動發展與分配的平衡。

發展重點鎖定

擴內需、優結構、引投資

大陸「十四五」強調國內國際雙循環，而商務工作是國內大循環的重要組成部分。因此，推動商務高品質發展及成為大陸「十四五」的重點工作。今年7月大陸商務部發布的《十四五商務發展規劃》，即指出未來大陸商務發展的重要方向。歸納來看，重點在擴內需、優結構、引投資三部分：

首先，在擴內需方面：鑑於國際需求的衰退，大陸當局意識到不能再依賴出口作為經濟增長的支點；因而，如何在4億中等收入群體消費的基礎上，釋放更具潛力、體量更為龐大的下沉市場消費，讓生產消費和生活消費並進，成為未來經濟發展的主要動力。

也就是說，在「擴內需」已上升為「十四五」時期大陸發展戰略基點的前提下，未來大陸商務工作的首要任務即是要「促進形成強大國內市場」。只是和過去不同的是，未來重點將是透過高品質產品、服務的提供，提升大陸消費水準，以此激發大陸超大市場規模潛力。

其次，在優結構方面：為了改善長期以來「中國製造」位於全球產業鏈低端、附加價值低的情況，大陸將致力於「中國品牌」、「中國服務」的打造，並透過各類貿易平台及數位化方式，一方面推動製造業進出口的高端化、精細化；另一方面，優化服務業結構，包括擴大研發設計、節能降碳、環境服務等生產性服務，以及醫療等生活性服務的進口；與此同時，推動旅遊、運輸、建築等傳統服務、金融、智慧財產權、法律、會計等知識密集型服務的出口。

最後，在引外資方面：在強調補鏈、強鏈、延鏈的策略下，大陸商務工作將不再只是招商引資，而是更精確的針對重點產業「挑商選資」；並透過產業群聚、政策優惠等方式，引導企業投資例如自貿試驗區、中西部等特定地區。

如何消除企業疑慮

考驗大陸治理能力

綜上所述，大陸將重視更為優質的消費市場、更高附加價值的外貿產業，以及更具價值的企業投資。值得注意的是，《十四五商務發展規劃》提出到2025年的具體發展目標，例如：社會消費品零售總額年均成長5％， 2025年時由現在的人民幣39.2兆增長到50兆；全國網上零售額年均成長7.6％，2025年時由現在的人民幣11.8兆增長到17兆。貨物進出口額年均成長2％，2025年時由現在的4.65兆美元增長到5.1兆美元。實際吸收外資不設年增長率，但預計2025年累計到7千億美元。

由此來看，中共以經濟發展為中心的施政方向依然不會改變。因為，唯有不斷發展，才能有足夠的資源分配，也才能共同富裕。而這關涉到的不只是社會主義現代化國家的建成，亦或中華民族偉大復興的實現與否；而是更為現實的中共統治基礎的穩固與否。因此，大陸的諸多監管舉措，仍是為了建構一個更高品質、更健康、更永續的發展環境。

然而，大陸諸多監管政策方向雖然立意良善，也獲得民眾普遍的支持。但在推動這些政策的同時，不可諱言的造成企業資普遍的不確定感。因此，要如何消除企業對大陸政策的疑慮，讓企業願意持續投注資源，將是未來大陸當局要努力的方向。

而未來五年，大陸內需、外貿、外資是否能如預期的增長？考驗的不只是大陸當局的治理能力，更將反映全世界對未來中國大陸發展的信心。

(時報資訊)