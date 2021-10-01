根據REFINITIV的最新聯貸排名統計，今年第三季國內的聯貸案總金額已創下自從2018年第二季以來，近三年單季新高，國銀主管分析，除了新台幣聯貸案更上一層樓，美元聯貸案比起第二季也顯著成長超過一倍，雙雙推升第三季聯貸爆出大量。

今年5月之後台灣就籠罩在本土疫情風暴下，一直到8月份之後才隨著疫苗注射率增加而漸緩解，但聯貸統計結果顯示從今年第一季以來至第三季，新台幣聯貸案量都是「步步高升」，並沒有因疫情而降溫。

銀行業者表示，新台幣的聯貸案量今年第二、第三季均有相當的「紓困聯貸案」加持，有許多和變更條件有關，因為條件變更只要是經過銀行全數決，就會列入新作聯貸案統計。

相較之下，今年以來美元聯貸案的變化，比起新台幣聯貸案，更能反應業者在資金調度和資產負債表規劃面的需求，尤其是面對新台幣匯率的起伏，對於台灣出口導向的廠商而言，始終是一大隱憂，因此美元聯貸案從去年第四季爆出五年來未見的天量後，雖然在今年上半年降溫，但到了第三季，美元聯貸案又重新「抬頭」。

銀行業者指出，由於第四季時值出口旺季，屆時會收到很多美元貨款，倘若屆時新台幣匯率升值，就會產生匯損吃掉獲利。

此外，加上目前美元借款利率比台幣便宜，因此在第三季已看到愈來愈多廠商都對美元聯貸案共襄盛舉，在資產負債表增加更多的美元部位來發揮「資產、負債相抵」的自然避險效果。

銀行主管指出，這種情況預料第四季仍會持續，有機會再看到去年第四季的美元聯貸案近五年來的高峰水準。

(時報資訊)