REFINITIV前三季聯貸排名出爐，第三季陸續登場的數件百億元級大型聯貸案，再度牽動市場聯貸排名大洗牌，最新結果顯示，管理銀行排名前三名為兆豐銀、台銀、合庫銀，前十大銀行尤以一銀名次「躍進」最驚人，一銀上半年排名第九，但第三季已經衝到第四，最主要來自於友達500億元大案和興富發近60億元聯貸案，還有台塑資源澳洲子公司4.3億美元大案三大加持。

根據最新的管理銀行排名來看，今年前三季的前十大中有七大由公股銀行囊括，其他的前十大銀行包括土銀、彰銀、華銀、富邦、瑞穗、台新。金融圈人士指出，管理銀行所以具有最高代表性，是因為比起其他參貸行，管理銀行除了管理費，其所取得的主辦費收益亦最高。

在共同主辦行的統計方面，前三大銀行則依序為台銀、合庫、兆豐銀，其市占率分別為14.17％、9％、8.85％，其他七家進榜前十大的銀行則為土銀、華銀、彰銀、一銀、台新、北富銀、玉山銀。

依照最新統計結果顯示，包括兆豐、台銀、合庫等三大管理銀行在第三季的聯貸案市占率合計已超過50％，集中度可說相當高。此外，在今年上半年，影響市場排名最大的幾件大型聯貸案，首推第一季台塑集團越南河靜鋼廠所簽下的25億美元超大型聯貸案，包括台新銀行在今年第三季仍進榜前十名亦與此案有關，以及第二季由合庫承作的台船90億元聯貸案，第三季則由新的大型聯貸案接棒，也使前十大銀行再度洗牌。

銀行業者細數，前三大管理銀行方面，其中華航、長榮兩大筆紓困聯貸案，金額各為200億元舊貸案的重新議約，和各93.5億元新貸案，對於身為管理銀行的台銀而言可說是大補丸，與一銀一起出任管理銀行的友達500億元聯貸案也在第三季簽署。

兆豐銀則受惠於和彰銀、富邦銀共同籌組的世平集團200多億元聯貸案，以及亞東石化約200億元聯貸案；合庫則有文華東方約237億元紓困聯貸案，和與一銀一起籌組的台塑資源澳洲子公司4.3億美元聯貸。

(時報資訊)