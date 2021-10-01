國發會主委龔明鑫30日在立法院答詢時表示，全球經貿持續好轉，研判到今年底為止，台灣出口還是會持續不錯，此外，隨著五倍券帶動內需活動，今年下半年仍有機會繼續亮景氣紅燈。

龔明鑫赴立法院經委會報告業務指出，依主計總處預測，今年經濟成長率可望達5.88％，為11年以來新高，近期國內外機構對台灣今年經濟成長率預測介於5.0～6.2％，多位立委詢問他對今年經濟的看法，龔明鑫樂觀的表示：「以目前的情況研判，今年經濟成長率超過6％的機率很高。」

何以有如此把握？龔明鑫表示，雖然全世界的變數還是有的，但至少到今年底情況還好，在國際情勢持續復甦下，我國出口還是會不錯的，內需雖受到三級警戒的衝擊，惟隨著五倍券的發放，可望提振內需動能，因此研判今年經濟會有不錯的表現。

值得注意的是，自2月以來，我國已連續七個月亮出代表景氣熱絡的紅燈，景氣持續擴張，不過，隨著下半年比較基期升高，能否續亮紅燈，國發會態度向來保守，令人意外的是，當龔明鑫對景氣侃侃而談之際，立委賴瑞隆急問：「所以，今年下半年到明年，還是有機會維持紅燈這樣的狀態？」龔明鑫秒回：「應該是有這樣的機會。」

立委曾銘宗也問，今年經濟這麼好，基本工資調升多少才算是合理？龔明鑫低調不談升幅，只表示，經濟成長的果實應適度分享給基層勞工，對於曾銘宗等多位立委表示，當前台灣已面臨不平衡的成長，出口好而內需不好，大企業好而中小企業不好，如果調升基本工資，對內需服務業、中小企業有沒有協助措施？龔明鑫回應：「勞動部已規劃當中，一定會有配套措施。」

(時報資訊)