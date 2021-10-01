內政部30日發布今年第二季全國及六都房價負擔能力指標，台北市房貸負擔能力屬「過低」等級，新北市則為「偏低」。同時，台北市房價所得比是15.79倍，也就是要不吃不喝15.79年，才有能力在台北市買房子，其次是新北市的12.13倍。

值得注意的是，第二季全國住宅價格指數為112.42，與上季指數比較上升1.64％，全國及六都住宅價格指數上升趨緩，六都中以桃園市、台中市、台南市分別較上季上升2.25％、2.16％、2.14％，均逾2％，上升幅度較大，其餘雙北及高雄均在1％多，呈現趨緩。內政部表示，第二季因國內經濟大幅成長、低購屋利率且資金維持寬鬆，讓住宅價格指數持續上升。

此外第二季全國房貸負擔率為36.27％，季減0.27％，較2020年同季上升1.63％，幅度穩定，房價負擔能力維持「略低」。

第二季中位數房屋總價較上季上升0.65％，但中位數家戶可支配所得亦上升1.31％，加上五大銀行新承作平均購屋貸款利率，由1.362％微幅下降為1.353％，使房貸負擔率與房價所得比均較前一季略為下降。

六都房貸負擔率部分，第二季台北市房貸負擔率為63.11％，季升0.94％，為房價負擔能力「過低」等級。新北市房貸負擔率為48.48％，季降0.53％，為房價負擔能力「偏低」等級。

其他都房貸負擔率分別為桃園市30.29％、台中市39.46％、台南市31.64％及高雄市30.36％，均為房價負擔能力「略低」等級。就變動幅度而言，6都變動率約在1％左右，都較穩定。

第二季全國房價所得比為9.07倍，季降0.06，較2020年同季上升0.41，連續四個季度在9倍以上。先前最高時，是2017年第二季的9.46倍，2018年、2019年降為8倍左右。其中，台北市房價所得比仍是最高的城市，第二季達到15.79倍，新北市為12.13倍、台中市為9.87倍，是房價所得比較高的地區。

官員指出，房價所得比變動較為穩定，因為近年家戶可支配所得增加，且利率下降，致使變動幅度不大。

(時報資訊)