中央銀行總裁楊金龍赴立法院財委會業務報告，針對央行何時會第四度調整選擇性信用管制，楊金龍表示，「才剛做過調整，現在談還太早」，且觀察前二次調整後至今，金融穩定的執行成效良好，未來會持續滾動檢討後，再評估做調整。

央行從去年底至今已三次調整選擇性信用管制，立委指出，目前看來對抑制投機風氣有限，房價走勢還是往上，而且漲幅不低，建商看起來很樂觀，因此詢問央行是否考慮今年底或明年初再做第四次調整管制。

楊金龍回答，就央行目前掌握的資料，建商對房市確實偏樂觀，如果從房價來看，目前南部的漲幅比較大，「因為基期低，漲幅會比較高一些」；但在政府推出的整套建全房市措施，央行負責的部分是維護金融穩定，以及避免銀行過度集中房市放款。

他指出，央行去年12月及今年3月二度調整選擇性信用管制，「以金融穩定角度來看，調整後至今執行成效良好」。

對於房價還在漲的問題，楊金龍認為，一般應該要從供給面、需求面、制度面等三方面一起來才會有效，如囤房稅對房價就會有幫助。但選擇性信用管制的重點在金融穩定，「房價是另一個問題」。

尤其一年來陸續調整三次，並非壓不下炒房，主要考量金融穩定應該是循序漸進，「不應一次就大砍下去，而是逐步微調，不造成房市硬著陸，要軟著陸，一波一波地調整，絕非一波沒效，才又推一波」。

楊金龍強調，央行穩定市場目標是「讓房價持穩，不要暴漲暴跌」，基本上去年底調整管制以來時間還沒有很長，加上房地合一課稅2.0、實價登錄2.0都7月才上路，還要再觀察一段期間。

(時報資訊)