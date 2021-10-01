一度被封為「房市地雷」、「票房毒藥」的地上權住宅，隨著房市景氣熱絡，今年起死回生，光是前三季就爆量推出三筆新案，打破七年最高紀錄；銀行願意貸款、坪數下修、買賣契約改採公證方式以降低未來訴訟風險、賣點強調租金收益，這四大轉變，是讓地上權住宅解套的關鍵。

住展雜誌30日統計指出，地上權住宅隨著銀行融資意願、低貸款成數、高貸款利率、及沉重的持有稅等問題陸續解套後，再度活躍，今年就有三筆地上權案推出，包括台北市中正區「大將豐喆」、大安區「基泰大安」和「虹耀今采」，合計總銷約18億元，創下大台北地區七年最大量紀錄，也是2013年統計以來單年次高紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，多年推案「掛蛋」的地上權住宅案，今年強勢回歸，主要是因為房市景氣好，購屋需求強勁，且台北市房價已回漲至前波高點，慘套多年的地上權案已經解套；預期地上權住宅案還會持續增加。

何世昌表示，上波房市景氣高峰的2013年、2014年，地上權土地一度炙手可熱，財政部國產署趁勢公開標售多筆地上權土地，曾屢創決標高價；未料房市從高峰下滑，建商「現標現套」，在高持有稅、銀行貸款配套不足之際，很快淪為「票房毒藥」，部分地上權住宅案因此被擱置，2015～2020年僅僅兩案推出，甚至中間有四年「掛蛋」。

不過2021年卻逆勢大爆量，公開銷售的地上權宅已衝上三筆。何世昌分析，今年地上權住宅產品規劃與銷售訴求都有改變；首先，以往動輒70坪以上，被視為「毒藥中的毒藥」，現在大戶房型已消失，改走10～46坪的中小坪數房型。其次，賣點從原本的「買比租更划算」，改為訴求出租收益性與功能性，甚至可以較低房價卡位明星學區、蛋黃區。

第三，針對以往銀行貸款條件差的痛點，今年三筆地上權案，都標榜提供最高七成銀貸，與過去多以「公司貸」補足銀貸成數差額不同。第四，業者視先前地上權案引發消費爭議為殷鑑，已嘗試採買賣契約公證的方式，來降低未來的訴訟風險。

何世昌認為，今年地上權案銷售成績仍待觀察，接下來國產署將公開標售多筆地上權土地，而民眾買單與否、銷售率高低，勢必影響標售結果。

(時報資訊)