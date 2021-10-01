瑞普萊坊市場研究部統計，第三季全台土地買氣大爆發，含地上權及準備拆除地上物重建的成交金額高達936億元，季增21％、年增10.7％，刷新歷年同季最高；其中有近75％都被建商掃走，出現罕見的「見標就搶」、「逢老就收」的追價熱度。

瑞普萊坊總經理劉美華30日表示，第三季疫情緩解，土地投資不但展現免疫力，還像「打了類固醇，不怕疫情，捲起獵地旋風！」全台土地成交量最高冠軍落在桃園、高達280億元；高雄以176億元排名第二；台中151億元排名第三，資金南下的趨勢明確。

在第三季商用不動產市場方面，單季成交量約295億元，季成長13.8％，年減51.6％。

總體觀察下半年市場的最大贏家是華固建設，不但8月以34億元處分內湖「華固智富中心」大樓，9月又以44.88億元得標南港昆陽站後側特商區土地，囊括二筆最高總價交易案，躍居為商用市場的雙料冠軍。

劉美華表示，近期買家積極購地、收購具活化價值的老樓，點燃土地的爆量交易，形成「見標就搶」、「逢老就收」兩大現象。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，最近建商積極購地，可謂「生吃不夠、曬乾的更好！」擁有重建題材的老樓，炙手可熱。例如豐邑機構買下高雄三民家樂福、永信建設購入華園飯店六合館、鑫龍騰建設買下高雄左營知名的御花園KTV、登陽建設收購的台中西屯區阿秋大肥鵝黎明旗艦店，及國美建設、濟盟建設標下「福音大樓」。

黃舒衛表示，值得關注的是，投資金額可觀的捷運聯開案、公辦都更，以及公營事業合建案；其中政府標售土地就脫標達316億元，占整季總交易額34.61％。

央行祭出最新的不動產信用管制措施，壓低購地貸款額度到六成，對此，劉美華表示，央行在一年內已祭出三次信用管制措施，預期將可有效降低建商及銀行授信風險，也能加速個案的開發，無論對自住、自用需求或是市場價格都有正面助益。隨著產業擴大投資、通膨壓力的持續發酵、大陸生產環境變動的三大支撐下，剛性需求有增無減，將進一步刺激投資人對土地及商用不動產的投資意願；第三季已出現報復性反彈，預料第四季還會再開紅盤。

(時報資訊)

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