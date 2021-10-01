PLATTS報導，油價、供需緊繃雙效影響，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲勢凌厲、頻創新高，其中，PVC因大陸電石法產能緊縮及美廠意外干擾，供需緊繃氛圍升溫，報價強彈80美元，每噸價格直衝1,500美元、改寫新高；台塑、華夏、聯成營運添利。

此外，PE需求增溫與EVA產能排擠效應帶動，上漲20～60美元，LDPE每噸價格站上1,500美元，續創波段高點；PP也彈升60美元，每噸價格達1,200美元；至於先前需求相對趨緩的ABS、PS則連袂持平走堅。台塑、台聚、亞聚及台化業績加分。

分析師認為，第四季大陸「雙限（限電／限產）」約束可能難以放鬆，且「雙限」加上「冷冬」，預期第四季大宗商品恐再次迎來普漲行情，通膨風險加大，但價格上漲幅度與持續性，端視後疫情需求是否持續復甦增溫而定。

大陸在限電、企業停工，短期烯烴產業供應趨緩下滑，十一長假前最後一個交易日煤炭價格再度暴漲，引發塑料系全線上漲；在煤炭、原油帶動下，塑料、PP、PVC均漲至多年來的高價位。

廠商表示，下游終端存在長假前補貨行為，通用塑料整體需求逐步恢復，終端需求長期處於旺季峰值，下游採買良好；不過，受各地政府減碳、限電等政策方面影響，多地終端裝置開工影響較大，部分塑料企業裝置多實行開二停五政策，膜企難以正常交付訂單，銷售受到一定影響。

其中，PVC因下游建材行業進入「金九銀十」傳統旺季，加上能耗雙控的上游成本抬升及供給收縮，導致中秋假期過後，現貨市場供給趨緊，廠商積極提價或封盤不報，一度激發市場追漲情緒，9月PVC漲幅超越市場預期。

由於PVC整個產業鏈均處於高價狀態，下游市場開始對高價貨源有抵觸情緒，但是PVC現貨價格不斷創新高，下游製品跟隨提價，仍以剛需採購為主，原料庫存維持在低位。

大陸PE因歐美海外市場價格持續高位，港口進口庫存維持低位水平，而PP臨時檢修緩解供應壓力，社會庫存停止累庫趨勢，支撐價格高檔走堅。廠商認為，終端企業利潤大幅縮水，開工率降低的同時也降低企業提貨積極性，短期塑化行情走勢偏向成本引導；總體來看，近期塑料系偏強運行，但節後需注意成本及供應端變化。

(時報資訊)

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