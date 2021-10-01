八大公股行庫護盤及投信季底奮力作帳發威，30日台股上演逆轉秀，早盤一度破16,800點後收腳翻紅，終場守穩16,900點，惟9月台股因恒大事件、大陸限電衝擊，跌幅及跌點創2020年4月以來最大。第一金投顧董事長陳奕光認為，台股遭到大陸能耗政策、美國緊縮資金的夾擊，中長線緊盯三指標來研判牛市是否持續奔騰。

大陸限電有解，受惠中國發改委將擴大對電力公司煤炭運輸力道，台股重拾信心，適逢投信季底拚績效作帳，投信30日大買22.05億元，八大公股行庫也再度進場護盤，30日買超10.72億元，為連四日買超護盤，讓台股終場上漲79.31點，漲幅0.47％，收在16,934.77點，成交值為2,781.93億元，類股表現上，晶圓代工、ABF、IC設計、鋼鐵股、散裝航運回神。但30日外資賣超台股78.87億元，連三賣，三日合計提款台股573.56億元。

台股9月相繼受到恒大、大陸限電等重大利空，月線翻黑，9月下跌555.2點，跌幅3.18％，跌點及跌幅均創新冠疫情自2020年4月爆發後最差表現。

陳奕光表示，台股夾在大陸限電及美國緊縮資金的紛擾下，月線收黑，因已跌破頸線16,893點，技術面上偏向保守。投資人中長線緊盯三大指標來研判台股是否維持牛市派對。

三大指標分別為新台幣、美國10年期公債殖利率及美元指數。

陳奕光解釋，這三大指標可觀察股市資金的流動，由於新台幣30日貶值至季線，若朝著年線28.22元測試，對台股不利。至於美國10年期公債殖利率近期急速上升，29日最高達1.56％，留意升至1.73％則出現股轉債的風潮。最後則為美元指數，因美國通膨壓力沉重，升息恐加速，美元指數走強，連帶資金從新興市場撤出轉回美國。

康和證券投資總監廖繼弘表示，30日台股跌破16,800點後收腳，周KD仍守住黃金交叉，主流股晶圓代工、ABF、IC設計止穩，台股危機暫時化解，後續持續關注大陸限電等議題，技術面月、季線空頭排列，反彈壓力不小，台股將暫時以萬七上下震盪200到300點區間整理為主。

(時報資訊)