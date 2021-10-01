散裝航運價連二天大漲之後，BDI指數在9月30日意外拉回整理，領頭的海岬型BCI指數小跌74點至8,944點，失守9,000點關卡，拖累綜合BDI指數下跌30點至5,167點；同時，海岬型船日租金也下修610美元至74,176美元，輕便型船、超輕便型船日租金撐住，還有小幅上升。

值得注意的是，不同區域運價兩樣情，海岬型船大西洋區租金還大漲2,350美元至81,800美元，一舉突破80,000美元大關，研判跟歐洲冬日將至增加煤炭貿易量，卻遇上缺船等都有關；太平洋區租金則是下跌5,131美元至77,723美元，太平洋區持續處於高運價，吸引許多航商調派船隻投入搶生意。

對此，散裝航運業者老神在在，認為小幅回檔正常，全球主要國家對鐵礦石、煤炭需求量大，尤其是歐洲、大陸對煤炭需求明顯增加；加上全球塞港嚴重，粗估全球10％散裝輪滯留在各大港口，又以大陸港口壅堵嚴重，都可望支撐海岬型船高運價。

海岬型船主要運輸鐵礦砂、煤炭、鋁土礦等，三者今年海運量分別看增1.7％、4.1％、2.8％。儘管大陸祭出鋼鐵限產令，Clarksons公司預估今年大陸進口量或減2％，但巴西出口量增加6％、澳洲出口量成長0.5％，台灣、韓國、日本等搶進，全球鐵礦砂需求全年仍成長2％。

再來看煤炭，中澳貿易關係緊張，大陸去年開始抵制澳洲煤炭，轉向印尼、俄羅斯等國進口，澳洲則增加出口至印度等，全球海運量預估成長4％。

大陸限電措施影響大，但主要影響製造業，大陸煤碳、鐵礦砂等需求高，且庫存偏低，預期下半年現貨、長約價格都有望向上，運價最高點有望落在第四季傳統旺季。

(時報資訊)