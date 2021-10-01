上海出口貨櫃運價指數SCFI在9月30日出現戲劇化轉折，最新一周報價下跌29.69點、至4,614.1點，周跌0.62％，終止連20周漲勢，美東線甚至出現逾6％跌幅，是否意味高運價到頂了開始回檔整理，抑或受到大陸政策、限電限產、塞港等黑天鵝干擾，在貨櫃航運、投資市場引發多空論戰！

據SCFI報價，除了美西線每40呎櫃運價6,322美元，連四周持平之外，其他主要歐美線運價全面下跌，尤其美東線每40呎櫃跌至11,250美元，較上周下跌726美元，周跌幅6.06％，超乎市場預期；歐洲線每20呎櫃跌至7,538美元，較上周下跌13美元、周跌0.17％。

陸限電、限產影響持續

由於1日起大陸黃金周開始放假停工，上海航交所提前一日公布最新SCFI運價指數，在運價走跌下，恐牽動航運股走勢。

貨代龍頭台驊強調，SCFI運價指數呈現的是基本運價，多家航商10月仍加收GRI費用，且多家航商訂艙滿到10月底，甚至有些超額訂艙，支撐運價維持高檔，但也沒有加價買艙，隨著大陸限電限產、黃金周大陸工廠放假停工貨量出口變少，剛好讓市場進入冷靜期。

再者，目前跨太平洋兩岸港口大塞港，也是影響美國線運價走勢關鍵，上海、寧波、廈門、深圳、鹽田等港口塞港狀況不輸洛杉磯、長堤等港口，造成三大海運聯盟正常合約航班大亂，即便航商想再拉高價格賣艙位，也沒艙可賣。

目前市場觀望氣氛濃厚，業界估美國碼頭塞港情況推估會延續到2022上半年。

降價恐衝擊貨代業

另貨代業者觀察，近期市場傳出華南、華中地區貨櫃運價降價，據傳跟大陸貨代業搶賺高運價，攬進大量艙位卻無法消化，時間到了只能降價賣艙位有關，區內的鹽田、上海、寧波港等，是大陸海運貨櫃的兩大港。若此，降價影響最大的其實是貨代業。

整體看，業界認為，大陸限電限產效應的影響應該沒那麼快反映，這次SCFI綜合指數走跌，也跟許多大型航商認為基本運價已經頂到天花板了，再漲許多貨價不高的產品進出口商將負擔不起，近期已傳出多起棄貨情況。

實際上，市場需求量還是很大，業界不排除十一長假後，貨載需求會更大，即便基本運價下滑，未來航商附加費動態調整仍可能持續發生。

法人指出，運價取決於市場供需，長期看運價波動是正常的事。關鍵就看大陸黃金周放假回來復工量產出貨狀況。

(時報資訊)

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