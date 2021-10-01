美國聯準會（Fed）主席鮑爾於歐洲央行（ECB）年度論壇表示，供應鏈瓶頸延續時間較預期長，通膨居高不下的狀況恐持續到2022年。高通膨引發的債券拋售潮直接反應在殖利率飆升，抗通膨的資產股南紡、台肥30日吸金，皆有不小漲幅。

紐約商品期交所（NYMEX）天然氣期貨報價本月大漲逾四成，創近7年新高，同時以國際油價為首，大宗商品原物料期貨合約組成的CRB指數也在28日改寫年初來高點，能源成本、食品價格與工業品價格的異常飆高，正加速推動整體通膨走高。

早於美國ISM製造業採購經理指數（PMI），大陸國家統計局30日公布9月PMI指數跌破榮枯線，僅有49.6，創近19個月新低，停滯性通膨的威脅正在加劇，儘管Fed不斷重申當前高漲的通膨率屬於「暫時現象」，但市場仍舊擔心在通膨持續升溫下，或比預期提前升息，目前美國10年期公債殖利率已衝破1.5％關卡。

面對下半年高通膨的挑戰，資金撤離估值面臨修正壓力的科技股，轉向具備抗通膨特性的上游原物料股、能源股及資產股。其中資產股的南紡30日亮燈漲停外，台肥與榮運也分別有4％以上漲幅，國產、南港、東元、農林、裕隆、台火、廣豐、新纖、士電、厚生、藍天、遠東新等個股，也都有1％以上漲幅。

凱基投顧董事長朱晏民表示，台股上方層層套牢賣壓沉重，加上均線糾結，在成交量明顯放大，以及外資積極轉買的前提下，指數短線上攻不易，操作上以風險控管優先，持股汰弱留強，關注營運未出現雜音、基本面利多發酵，同時技術面呈多方結構的相關個股。

進入第四季後，摩爾投顧分析師張志誠則認為，台股成交值在雙十國慶前不至有太大變化，短期因國際利空下跌醞釀出的低檔轉折機會，操作上應賣高檔股轉低檔股，避開第三季已被法人作帳的強勢股。

(時報資訊)