中央銀行總裁楊金龍30日在立法院財委會指出，台灣物價展望溫和，CPI年增率未超過2％，「還不到評估升息的時候」。

他指出，美國將啟動縮減購債，甚至進一步升息，全球會受到影響而有所反應，台灣屬於小型開放的經濟體，更難置身事外，屆時央行會針對整體經濟情勢，尤其物價變動情況，再討論最適當的升息時機，但現在還未到時候。

楊金龍認為，根據美國聯準會（Fed）主席鮑爾的說法，會在11月之前或11月縮減購債規模，接著可能考慮升息，但縮減購債與升息非直接相關。目前市場普遍的看法是認為Fed將於2022年中結束購債，最快於同年底或2023年初升息，「但我們（指央行）會考量到國際變化，及國內通膨、防疫情況，再做決定」。

楊金龍表示，央行9月發布的2021年經濟成長預估值是5.75％，但也有機構預估會達6％或以上，如果出口增加、消費增加，這是有可能的，但不管是央行的5.75％，或主計總處的5.88％，基本上預測值只是一種假設，有可能會實現，也有可能出現差距。

2021年出口暢旺，經濟成長表現佳，央行及主計總處對第四季經濟成長預測，均考量振興五倍券刺激消費成長，因此調整上修，甚至效益的影響可延續到2022年第一季。但對物價變動預估，央行2021年CPI（消費者物價指數）預測值是1.7％，不會超過2％，觀察第二季物價上揚至高點，但第四季會下來。

整體來看，前八月物價年增率上揚，主因油價、交通費、颱風造成蔬果漲價。楊金龍說明，基期因素是很重要影響，例如2020年同期油價低，但2021年明顯上漲，目前市場預估2022年油價平穩，因此有信心物價會趨於穩定，央行預測2022年的CPI年增率降至0.92％，即通膨仍維持溫和，也代表尚未到討論升息的時候。

(時報資訊)