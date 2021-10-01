大陸政府近期實施的「能耗雙控」，引發各地限電停產風暴，眼見冬季將至，陸媒指出，當前結構性的缺電問題，恐會在第四季更大範圍的出現。中國煤炭工業協會則表示，年底「迎峰度冬」期間，電煤供應前景不容樂觀，要求業界要保持供應穩定。

綜合陸媒30日報導，在電煤價格高漲，以及電廠燃煤庫存普遍不足下，外界對大陸第四季供暖用電的龐大需求倍感憂心，認為屆時將更為增添官方「能耗雙控」政策對產業界的壓力。

為此，中國煤炭工業協會29日晚間發布通知，要求業界進一步做好電煤保供工作。通知指出，目前大陸的電煤供應持續緊張，電廠存煤也明顯偏低，預計接下來「迎峰度冬」期間電煤的供應前景不容樂觀。

大陸經濟日報30日也發表評論文章指出，當前大陸煤炭價格高漲導致火電企業的發電意願不足，加上秋季停機檢修、電網維護等因素，部分地方出現結構性缺電問題，預計第四季冬天到來後，結構性的缺電現象可能會在更大範圍內出現，呼籲加緊投入水電、核電、風電、太陽能等新增清潔能源。

當前大陸用電可謂捉襟見肘，在「能耗雙控」下，用電最大的廣東、山東、江蘇、浙江等省份壓力倍增。另外，東北多地近日緊縮供電，並稱若電力緊張情況沒有緩解，限電可能會持續，由於東北冬季較其他省份來得更早，令當地官方為如何填補用電缺口大傷腦筋。

據俄羅斯塔斯社30日報導，俄羅斯國家電力出口公司Inter RAO表示，大陸正尋求Inter RAO協助增加電力供應，目前公司正在研究技術選項，以大幅增加對大陸的電力出口。

(時報資訊)