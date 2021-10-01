大陸近期公布的多項數據都透露，供需兩端同步放緩的情況愈加嚴重，經濟陷入「類停滯性通膨」的風險加深。大陸國務院總理李克強注意到此問題的嚴重性，連續兩天釋出穩增長訊號，強調做好跨周期調節，確保經濟運行在合理區間。

所謂停滯性通膨（大陸稱為滯漲），普遍指的是經濟增長停滯、失業率上升，同時通膨壓力升高。大陸的情況則偏向「類停滯性通膨」，也就是GDP增速保持較高增長，但也面臨物價上漲壓力。

路透30日報導，中原銀行首席經濟學家王軍表示，從官方最新的9月份製造業PMI來看，企業生產經營全面由擴張進入收縮，大陸經濟已進入到前所未有的「非典型停滯性通膨」時期，也就是在經濟增速放緩的背景下，物價上漲壓力主要集中在上游原物料和工業品領域等層面。

市場人士認為，限電限產、局部疫情、原材料短缺加上房地產活動放緩，都將持續影響大陸宏觀經濟。交行金研中心副總經理唐建偉在最新研報指出，面對「類停滯性通膨」壓力，大陸官方在宏觀政策必須更加積極，在「保增長」層面上，必須著重擴大內需、保障供應鏈穩定，在防疫、能耗雙控和經濟發展等多重目標中尋找平衡點。

大陸政府顯然也意識到解決此一風險的迫切性。李克強9月29日在國務院常務會議上強調，保持宏觀政策連續性穩定性、增強有效性，做好預調微調和跨週期調節，保持經濟平穩運行。

另外，國常會還提到要「加強財政、金融、就業政策聯動」。除了要求金融機構增加對中小微企業、製造業等重點領域的支持；並要求加快專項債發行進度，以落實基建項目。國常會並明確提出將「研究進一步促進消費的措施」，正是為了解決內需不振問題。

另據新華社報導，李克強30日會見28國新任駐中國使節時再度向市場釋出定心丸，表示會穩定市場合理預期；維護產業鏈供應鏈穩定，保證能源電力供應，保障基本民生，確保經濟運行在合理區間。

(時報資訊)