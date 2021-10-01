近一年大陸官方與財新製造業PMI變化 9月中下旬大陸實施的「能耗雙控」、停電限產政策已重創經濟。大陸國家統計局30日公布的官方製造業採購經理人指數（PMI），不僅直接跌破50榮枯線，更創下19個月新低。市場人士分析，PMI向來被視為經濟風向的指標，短期內限電限產情況難有緩解，加上局部疫情、原物料短缺等因素，令大陸經濟下滑壓力加大，第四季GDP增長甚至可能破4％。

路透報導，統計局數據顯示，大陸9月製造業PMI降至49.6，低於市場預估的50.1，並刷新2020年2月以來最低水準，凸顯疫情和「能耗雙控」等帶來的衝擊。

另外，9月非製造業PMI則遠超市場預期升至53.2，重回擴張區間，主要來自服務業商業活動明顯回溫。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，9月製造業PMI跌破50榮枯線，為受到高耗能行業景氣水準較低等因素影響；中國物流與採購聯合會特約分析師張立群則直言，製造業PMI自4月起一路下降，代表經濟下行壓力加大。

張立群表示，從9月PMI分項數據來看，訂單、生產、採購等生產經營指標持續下降，顯示內需依舊低迷；另一方面，價格指數卻繼續升高，企業在需求不足和成本上揚的雙重擠壓下，處境更加困難，企業對未來經營活動預期指數也降至17個月以來新低。

另一方面，以中小企業為調查樣本的財新30日公布數據顯示，中國9月製造業PMI回升到50，雖和官方數據出現背離，仍創下17個月次低，僅高於8月的49.2，顯示景氣回溫有限。

報導指出，由於財新和統計局調查樣本側重的方向不同，指數時有背離情況。值得關注的是，財新製造業的新出口訂單仍落於收縮區間，顯示外需疲弱仍是企業普遍面臨的難題。

報導稱，7月份以來洪災與多地傳出Delta疫情，已重創大陸消費和服務業動能，9月突如其來的限電限產更為第三季與第四季經濟增長帶來陰霾。

中泰金融國際研究部高級副總裁紀春華表示，儘管限電問題可望透過官方調控適度緩解，卻仍難以扭轉PMI偏弱趨勢，預計第三季大陸GDP年增速在5.5％左右，第四季料將低於5％。中原銀行首席經濟學家王軍的看法更加悲觀，認為第三季GDP增速將破5％，第四季破4％，2022年將面臨保5％守衛戰。

(時報資訊)