大陸近期強制停電限電引發各界關注，用電大省廣東9月30日開出調整電價第一槍，10月1日起除了拉大峰谷電價差距外，另在原本低谷、平段、高峰三個時段外，於夏季增設尖峰時段，且電價較高峰高出25％，目的在引導、鼓勵企業錯峰用電，讓能源使用效益最大化。

除了廣東之外，上海、湖南、內蒙古、寧夏等地也陸續傳出調漲電價的消息，允許煤電市場交易電價在基準電價基礎上向上浮動。另根據大陸國家統計局資料，山東、廣東、江蘇及浙江為用電前四大省，廣東調整電價計費方式，其他三省是否會跟進，讓外界高度關注。

據廣東發改委9月30日公布的「關於進一步完善我省峰谷分時電價政策有關問題的通知」顯示，具體調整措施包括拉大峰、谷電價差距，峰、平、谷比價從現行的1.65：1：0.5，調整為1.7：1：0.38，並在7～9月夏季增加3個小時的尖峰電價，電價較高峰時段增加25％。

具體電價時段，高峰時段為10時至12時、14時至19時，低谷時段為0時至8時，其餘時段為平段。夏季時尖峰時段為11時、15時、16時。

其中，包括廣州、東莞、佛山、中山等製造業企業聚集城市，谷底電價格跌得最多，高峰電價格漲的也最多，且尖峰時段價格最高。不過本次調整尚未包括深圳，該市電價還在徵求意見中。

大陸台企聯前會長、巧集集團董事長張漢文表示，廣東此一措施目的應是要讓企業錯峰用電，但企業配合錯峰用電排班，能否達到原本的產能效益，需要再行評估。（相關新聞見A2、A13）

(時報資訊)