歐美英央行示警，供應鏈瓶頸可能持續惡化，進一步推升通膨走高，美國聯準會（Fed）主席鮑爾同時預期，通膨壓力可能延續到2022年。

鮑爾雖然認為通膨最終將會緩和，不過他29日在歐洲央行（ECB）舉辦的線上論壇表示，預期目前的通膨壓力可能延續至2022年。

鮑爾表示，供應鏈瓶頸並未好轉，甚至還有些惡化，這種情況令人洩氣。預期供應鏈中斷可能會持續到2022年，並讓通膨揚升的時間超出原本預期。

聯準會偏好的通膨衡量指標－個人消費支出（PCE）物價指數，目前來到30年高點。鮑爾與多數聯準會官員認為，一旦供應鏈瓶頸緩和且需求回復至疫情前的水準，通膨便會回降。鮑爾29日仍表示，預期2022年的「經濟成長相當強勁」。

不過美國官員近來也發現，通膨走勢並未如聯準會預期的短暫。聯邦公開市場委員會（FOMC）日前上修2021年的通膨預測，由6月預估的3％上調至3.7％。

歐央行總裁拉加德（Christine Lagarde）的看法與鮑爾相似，她表示，過去幾個月來發生的供給受限與供應鏈中斷，似乎會持續下去，部分產業的狀況甚至可能惡化，例如航運和貨物處理等。

拉加德表示會密切注意通膨走勢，但她亦指出，沒有理由相信物價上漲不會回落。她相信通膨終究是短暫的，歐洲央行不會「過度反應」而撤除貨幣寬鬆或者調升利率。

出席論壇的英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）表示，他將「密切觀察」通膨預期。

雖央行能控制物價，但卻無法介入短期供應鏈中斷，只能等待情況好轉。誠如貝利所言，「貨幣政策無法解決供給面衝擊，無法生產晶片、創造風力或帶來卡車司機。」

通膨居高不下促使聯準會、英國央行和加拿大央行公開討論緊縮刺激，韓國、挪威和匈牙利央行甚至已經宣布升息，而日本與歐元區則持續寬鬆貨幣。

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(時報資訊)