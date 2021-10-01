【時報記者鄭心芸】美股揮淚告別悲慘9月，創下去年3月來，最大跌幅的月份，其中，那斯達克最慘，9月狂瀉逾5%；歐美英央行示警，供應鏈瓶頸恐將推升通膨走高；受惠棉油雙漲+大陸限電，紡織股漲勢強勁；十檔投信季底大買股全都露。以下為今(10/1)日財經懶人包：

▲美股狂瀉 9月魔咒成真

美股揮別悲慘的9月！三大指數30日集體收跌，道指跌1.59%，那指跌0.44%，標普500指數跌1.13%，同時9月也創下自去年3月以來，跌幅最大的月份，應驗了美股9月魔咒，是表現最糟糕的月份。

美股周四再度跳水，道瓊工業指數跌546.8點或1.59%，為33,843.92點。標普500指數跌51.92點或1.19%，為4,307.54點。那斯達克指數跌63.86點或0.44%，為14,448.58。盤面上，汽車、醫藥零售、航空公司、基建股跌幅較大，科技股也多數下跌，抗疫概念股表現則較為強勢。

美國參眾兩院在尾盤通過了臨時支出法案，以維持政府的運行。法案將提交給美國總統拜登簽署，一旦簽署，政府將避免停擺。美股隨後受到激勵，短暫上揚，不過爾後又重拾跌勢，就連昨日多數時間上漲的那斯達克也應聲倒地。

美股9月可說是利空消息罩頂，除了面對Delta變種病例的上升之外，聯準會縮債時程、中國恒大集團債務違約、能源價格飆升推升通膨等諸多消息，影響市場，使得9月美股表現，創下2020年3月以來，最大跌幅的月份，道瓊累計跌幅4.3%、標普500累計跌幅4.8%，那斯達克累計跌幅5.3%。同時，第三季，三大指數也是自新冠肺炎疫情以來，表現最差的季度，標普500累漲0.2%，道瓊累跌1.9%，那斯達克累跌0.4%。

▲歐美央行示警 斷鏈惡化推升通膨

美英央行示警，供應鏈瓶頸可能持續惡化，進一步推升通膨走高，美國聯準會（Fed）主席鮑爾同時預期，通膨壓力可能延續到2022年。

鮑爾表示，供應鏈瓶頸並未好轉，甚至還有些惡化，這種情況令人洩氣。預期供應鏈中斷可能會持續到2022年，並讓通膨揚升的時間超出原本預期。

歐央行總裁拉加德（Christine Lagarde）的看法與鮑爾相似，她表示，過去幾個月來發生的供給受限與供應鏈中斷，似乎會持續下去，部分產業的狀況甚至可能惡化，例如航運和貨物處理等。

通膨居高不下促使聯準會、英國央行和加拿大央行公開討論緊縮刺激，韓國、挪威和匈牙利央行甚至已經宣布升息，而日本與歐元區則持續寬鬆貨幣。

▲利多匯集 15檔紡織股給力

天候異常，產棉國發生蟲害，造成國際棉花期貨漲破近十年新高，加上油價居高不下，大陸加大能耗雙控力度，使大陸化纖廠產能受限，台灣紡織廠相對受益，包括南紡等15檔紡織股30日齊步飆升，股漲慶賀。

紡織股30日漲勢凌厲，包括集盛、力鵬、力麗、聯發及南紡等9檔拉上漲停板價，其中，尤以上游化纖廠漲勢最為整齊，惟三大法人在紡織股著墨不多，研判以業內點火為主。

近期正值紡織業與品牌客戶商議明年訂單之際，原料成本的上升，有利於織布成衣廠向客戶爭取漲價。不過，也須留意，品牌客戶即使願意吸引漲升的紗價，也可能砍掉部分高單價訂單因應，因此，雙方談判結果對紡織業上中下游孰優孰劣，尚難判斷，有賴觀察後續剛性需求，是否能支撐服裝的漲價。

▲全球系統恐崩潰 運輸業界喊話了

包括國際海運總會（ICS）在內的業界組織周三（29日）致函參與聯合國大會的各國領袖，他們在信中警告，若各國政府不恢復運輸業工人行動自由，不讓他們優先接種世衛（WHO）認可的疫苗，那「全球運輸系統恐將崩潰」。

新冠疫情肆虐期間，海運船員、卡車司機與航空機組員必須忍受一次次的隔離、旅行限制、複雜的病毒篩檢與疫苗接種規定，好讓緊繃的供應鏈維持運作。但許多人如今瀕臨臨界點，而這對於全球供應鏈帶來新的威脅。

ICS秘書長普拉登（Guy Platten） 指出，許多港口關閉，加上旅行限制不斷變動，船員可能不想簽訂新合約，因為他們不想冒著無法回家過耶誕的風險，因此年底勞工短缺問題可能加劇。

▲十檔作帳股 投信大買

投信在9月季底最後兩天大敲49.1億元，主要集中在權值股、半導體股、面板股及塑化股四大族群，力拚好績效，據統計，買超台積電、台塑各9億多元、8億多元，合計買超十檔上市股都超過2億元。

外資三日連續賣超合計達573.56億元，證券自營商也急著在季底實現獲利，連三日賣超125.37億元，只有投信與官股券商為了美化帳面，提升操作績效，近兩個交易日並肩作戰，合體護盤台股。

法人分析，9月來投信買超75.07億元，光是最後兩個交易日就買超49.1億元，可見投信積極作帳的態度，尤其鎖定買進被動式基金ETF重要投資部位的台積電，這兩天就買超近10億元，其次為投信重倉持股及近日有油價大漲題材加持的台塑8.38億元，塑化股華夏、亞聚等，都各獲投信買超4～5億元。

此外，買超健策、瑞昱、世芯-KY、群創、友達以及聯發科等，各在2億元以上，買超1億元以上的上市股，更有偉詮電、南電、南亞科、國泰金、華航、裕民、創意、中鋼、世紀鋼、鴻海、南亞等11檔，投信在季底作帳行情買的十分用力。

(時報資訊)