第23屆《讀者文摘》信譽品牌年度調查最新公佈，國泰金控旗下子公司國泰人壽蟬聯「保險公司類」金獎，國泰產險再度獲「產險公司類」金獎殊榮；同時，國泰建設亦榮膺「房地產開發商」金獎肯定，國泰健康管理也再度榮獲「健診中心類」金獎，顯示國泰品牌受各界肯定，深得客戶信任。

國泰人壽指出，該公司秉持「大樹為您撐傘，讓人生總是好天氣」的精神，以今年推出升級版的Cathay Walker Plus健康計劃，傳達「生活簡單點，健康多一點」的價值主張，提供多元的健康任務、差異化優惠回饋及累積會員等級，陪大家拓展健康舒適圈，在健康路上一起走得長久走得更遠。

因應近年金融科技快速發展，消費者生活行為逐漸數位化，國泰人壽以「保險+科技，幸福更靠近-Smart Simple Safe」為目標，透過科技將保險融入客戶的生活當中，積極推動數位創新，深度佈局數位、數據與技術基礎建設，在新冠疫情反覆時期，為讓金融服務不中斷，國泰人壽更快速打造「CVX泰好保」平台（Cathay Vision Experience），提供客戶投保及理賠等遠距保險的一條龍服務，讓消費者在最需要保險保障的時候，無須實體接觸即享有與疫情爆發之前相同的服務品質。

此外，國泰產險推數位轉型，全面升級消費者體驗。國泰產險指出，該公司運用 InsurTech將各項業務進行優化，對內從投保（如：個人保險行動投保APP）、報價（如：商業保險報價系統）、核保理賠（如：車險自動核保、理賠作業APP）重塑保險價值鏈，加速服務速度與流程。2020年底推出全台灣第一個電商式保險投保平台「BeSafe享出門」，將保險商品碎片化、輕量化，讓投保像電商購物一般簡單方便，並積極與多家異業合作構築保險生態圈，使保險能更貼近消費者的生活場景，滿足每一位保戶的風險管理需求。

國泰產險運用大數據推出線上車險投保智能服務，根據顧客的產品偏好、車況等因素，提供個人化的專屬方案，讓客戶能輕鬆投保。

國泰建設則導入綠建築，貫徹永續發展。國泰建設積極研究防疫宅，並以實際的社區防疫消毒活動與關懷講座，提升住戶健康與防疫意識。同時國泰建設關注與回應國際的環保浪潮與社會需求，建案積極導入綠建築認證，在2020年「國泰豐和」已取得綠建築黃金級標章，於施工過程全面導入建築資訊模型（BIM），降低施工錯誤造成不必要的浪費。

為提供消費者更佳的居住生活體驗，2020年國泰建設與日商三井不動產合資成立開發公司，透過台日技術交流及經驗分享，導入日系設計融合國泰建設產品規劃強項，於今年推出台日雙方合作的住宅第一案，期許帶給客戶更高的居住生活品質。未來國泰建設將持續朝多角化經營，邁向綜合開發商，延續國泰建設品質堅持、永續服務的品牌精神。

國泰健康管理健檢中心則以專業打造服務溫度，在國內率先打造「病檢分離」，透過醫師、健管師、營養師及體適能教練「三師一體」的方式，提供系統性的健康管理，提早介入客戶的飲食和運動管理，預防慢性病。

在新冠疫情期間，服務量能逆勢成長，近年健檢皆突破10萬人次，十年來累積超過65萬人次。擴展服務量能後，國泰健管今年積極布局數位智慧服務，一月啟動健檢線上預約，後續規劃推出「健檢APP」，將串接線上預約，並可檢視個人健檢資訊及最新健檢報告，持續優化服務。

至於「國泰產後護理之家」，八年來累計照顧約1.1萬名媽媽及寶寶，匯集豐富的照護經驗，發展出「國泰寶寶APP」，從產檢提醒、孕程衛教到產後諮詢，延伸到寶寶視訊及成長紀錄；現階段更持續優化為2.0版，增加孕期媽媽產檢紀錄及胎兒成長動態；而因應量能需求，近期將擴充內湖、新竹新據點，提供全方位的健康管理服務。

(時報資訊)