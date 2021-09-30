全球晶片荒從年初燒到現在，先是美國、德國以及日本政府致信台灣政府，希望台積電、聯電、世界先進以及力積電台灣4大晶圓代工廠可以擴張產能，來應付短缺嚴重的車用晶片荒。從各大車廠去年下半年疫情後迅速恢復需求，同時遇上川普政府封殺中芯國際，一定程度上影響歐美業者獲得成熟製程產能，並在需求急速復甦下，讓晶片短缺問題擴大至晶片荒的地步，台積電就算車用晶片銷售僅暫4%，但能符合驗證的廠商少之又少，台積電無法躲過各大廠的產能爭奪。

據《路透》今年初報導，全球汽車產業面臨晶片短缺情況，業界消息人士透露，川普政府對中芯國際的制裁，導致車廠將訂單轉至包括台積電等台灣晶圓代工廠，讓本來就滿載的台積電訂單爆滿，某種程度上，美國制裁導致車用晶片供應鏈惡化，當時預估車用晶片短缺問題將延燒超過6個月。

時至今日，車用晶片荒不僅沒有解決，甚至拜登政府為此召開3次半導體峰會，甚至美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimonda)為此要脅各大半導體企業，45天內繳交資料，補上供應鏈的資訊落差，雖然這是自願性質，但她已經警告，如果不回覆政府的需求，美國政府將動用《國防生產法》(DPA)或是其他工具，讓企業們回應。

去年9月，市場傳出川普政府將對中芯國際的半導體生產設備祭出出貨管制，讓歐美業者包括高通、博通紛紛轉單至台灣晶圓代工二線廠，導致6吋、8吋晶圓產能相當緊繃。最終，中芯國際遭列出口管制清單，去年12月更被列入實體清單。

據《日經亞洲評論》報導，所有的電子消費性產品以及車用電子等需求在2020年下半年大暴增，聯電只能不斷調高報價因應需求，中芯國際雖在美國禁令下難以正常供應產品給美企，但光是大陸廠商就接應不暇，晶圓代工報價也不斷上調，顯示成熟製程的重視程度，超越台積電、三星電子以及英特爾過去不斷追求的先進製程，英特爾也為此在今年宣示，要在歐洲的愛爾蘭投入車用晶片產能，搶奪成熟製程市場。

市調機構統計，由於車用晶片多達40種晶片，電動車需求恐怕翻好幾倍，全球更有高達85%車用晶片聚集在英飛凌、恩智浦、意法半導體、德州儀器與瑞薩電子這5大整合元件製造（IDM）廠商，由於驗證繁雜，從晶片設計、代工製造到供應車廠，至少花6個月時間，能符合的廠商也少之又少。

台積電則是在8月被供應廠商指出，罕見對先進、成熟製程調漲報價，約10~20%，第四季起全線調漲。由於晶圓代工產業本季傳出雜音，甚至有外資點名台積電將在第四季因為漲價、消費性電子產品需求放緩，預期第四季將面臨首波砍單，市場關注10月14日台積電法說，公司方面如何說明。

台積電第二季財報顯示，車用晶片占整體產品銷售比重僅達4%，若以2020年全球車用半導體總產值為374億美元，換算下來台積電貢獻營收僅占全球車用晶片4％多。卻還是只能找上台積電等廠商協助。台積電也在今年以來不斷透露，以前所未有的行動支援車用晶片產能擴張，台積電總裁魏哲家7月法說指出，台積電將繼續支援車用晶片產能，預期晶片短缺問題本季將大幅緩解，如今也較2020年增加60%。

但在瑞薩電子3月火災導致產能遲遲無法復甦，Delta變種病毒疫情肆虐東南亞，馬來西亞的MCU產能受困，歐洲半導體重鎮、德國東部的德勒斯登9月13日（Dresden）大停電，種種因素導致車用晶片短缺想在短期緩解期待，似乎落空。

美國顧問公司AlixPartners日前預估，今年全球汽車出產減少770萬輛，約影響市場規模10%，車用晶片短缺造成的損失，預估達到2100億美元。

(時報資訊)