土耳其總統艾爾段無視可能遭到美國進一步制裁的威脅，他表示，昨天與俄羅斯總統蒲亭商討共同生產噴射機發動機、戰鬥機和潛艦等擴大國防合作議題，雙方也有意針對太空探索展開合作。

北大西洋公約組織（NATO）盟邦安卡拉、華府已因土耳其對俄羅斯採購S-400防空飛彈系統而關係緊繃，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）上週又對華府公開表達不滿，並且表示將會繼續採購S-400系統。

艾爾段、蒲亭（Vladimir Putin）昨天在黑海度假勝地索契（Sochi）會談，隨行媒體今天中午報導艾爾段於返程專機上發表的談話。

他指出：「我們議程主要聚焦如何進一步開展土耳其—俄羅斯關係，我們可以採行的共同作法從國防工業，到政治和軍事議題，以及雙方可以共同進行的投資。」

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，艾爾段重申，安卡拉決心繼續採購S-400系統，並與蒲亭商討在國防上進一步合作。

他說：「我們甚至有機會徹底討論要在飛機發動機和戰鬥機這方面採行何種作法。」艾爾段提到，土耳其可能也會在造船和建造潛艦方面跟俄羅斯合作。

艾爾段並表示，他和蒲亭談到的合作領域還包括太空探索。

「蒲亭想要在太空這個領域跟土耳其合作。兩國團隊會針對此一議題進行研究，會定出一個路線圖。」他說：「甚至還有一項進一步建議，在海上和陸上分別設置一個平台，我們可以在對太空進行火箭試射這方面共同合作。」

艾爾段上述談話可能意味安卡拉試圖以國防合作拉攏莫斯科，使對方願意在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）的議題上鬆手。獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）昨天引述土耳其高階官員報導，兩位總統同意讓戰事一觸即發的伊德利布地區維持現狀。

土耳其境內已接納400萬敘利亞難民，伊德利布暴力日增勢必會迫使更多難民湧向土耳其邊境，那將會增加艾爾段政府備戰2023年總統大選的壓力。

針對伊德利布，艾爾段對記者表示：「在由我們提供安全的伊德利布幾個區域當然有一些問題發生。我們透過領導人、外交部長、國防部長進行電話外交，以及情報機構合作，達成解決那些問題的共識。」

(時報資訊)