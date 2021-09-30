AZ疫苗在美國的第三期臨床試驗數據曾被批評數據過時。

英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）昨（29）日宣布，將在今年稍後向美國申請AZ疫苗的藥證，不過他們也不預期之後會在美國被大量施打，強調拿到藥證能夠提升AZ的重要性。

綜合路透社、印度《商業標準日報》（Business Standard）報導，阿斯特捷利康昨日公布AZ疫苗在美國的第三期臨床試驗結果，結果顯示防止有症狀感染的保護效力達74%。

阿斯特捷利康發言人昨日也表示，將在今年稍後向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請AZ疫苗的藥證。

目前美國僅批准輝瑞/BNT、莫德納、嬌生等3款新冠疫苗的緊急使用授權（EUA），其中BNT疫苗更已在8月底獲得藥證，全美至今已有1.85億人完整接種疫苗，完整接種比例達56.4%。

外界先前關注AZ疫苗一直未獲得美國FDA批准EUA，美國FDA 5月底時表示，未來可能不會再審核尚未提出討論的新疫苗的緊急使用授權。路透社報導，當時阿斯特捷利康已經向美國官員提出申請EUA的計畫，不過《華爾街日報》（The Wall Street Journal）另外指出，阿斯特捷利康計畫跳過EUA申請，改申請藥證。

阿斯特捷利康發言人昨日表示，「目前美國的疫情以及替代疫苗的供應狀況並不支持申請EUA」，因此阿斯特捷利康預計今年稍後申請又稱為「藥證」的藥品上市查驗登記（BLA）。

參與AZ美國臨床試驗的美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫苗研究人員杜賓（Anna Durbin）表示，她不預期未來美國會大量施打AZ疫苗，不過獲得FDA藥證確實能提升AZ疫苗的重要性。

阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）7月受訪時就表示將跳過EUA申請，直接申請藥證，當時他被記者問及為何美國已有足夠的疫苗，阿斯特捷利康仍要在美國申請藥證，他當時表示AZ是重要的疫苗，相信在未來會扮演一定角色，因此他們想要申請、取得全面許可。

他那時強調阿斯特捷利康不需要美國的批准來提升AZ疫苗在全球的信譽，因為全球已經有170國施打AZ疫苗，但是阿斯特捷利康希望在可能被需要的時候做好準備。

(時報資訊)