美國重量級企業領袖組成的商業圓桌會議（Business Roundtable，BRT）本周公布調查顯示，美國企業執行長目前有三大隱憂，包括聘雇與留住人才不易、企業稅上調及疫苗接種速度放緩。根據BRT於9月28日發布的第3季CEO調查，美企CEO憂心合適的員工難覓，也不容易留才；另外擔心拜登政府加稅，調高企業所得稅率；也對新冠疫苗施打放緩感到不安。美企執行長抱怨，民主黨提議上調企業稅，會對企業投資、聘雇及在美國的擴張計畫構成重大威脅。

商業圓桌會議總裁兼執行長博爾頓（Joshua Bolten）指出：「對美國最大就業創造者加稅近1兆美元，是2017年稅改企業減稅額的近3倍，恐怕是美國史上最大規模的企業加稅措施。」博爾頓說，白宮調高企業稅，會削弱美國企業的競爭力，阻礙美企在美國的投資。

拜登政府與民主黨國會議員力推3.5兆美元支出法案，旨在擴大美國公共安全網並予以現代化、應對氣候變遷及加強勞工福利。

為替這些龐大支出籌措財源，拜登和民主黨人把腦筋動到企業與富人身上，提議企業稅率由目前的21％上調到26.5％。前總統川普2017年祭出稅改計畫，將35％企業稅率砍為21％。

BRT調查另顯示，對於美國整體經濟，美企CEO依舊保持樂觀，不過營收預期下降之故，他們現在的樂觀程度略為不及第2季。

調查也指出，美企CEO致力提高勞工薪資，對蓋新廠房、增添設備之類的鉅額資本支出計畫仍欣然接受。

擔任商業圓桌會議主席的沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）表示，國會跨黨派1兆美元基建計畫，普遍獲得美企領導人支持，「投資我們國家的基礎設施有其迫切需要。」

美國眾院訂周四（30日）就1兆美元基建法案進行表決，但傳出民主黨自家人起內鬨。眾院民主黨進步派堅持，先就攸關社會安全網的3.5兆美元支出案達成協議，否則不排除否決基建法案。

(時報資訊)