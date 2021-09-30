壽險史上最低利率將持續到年底。六大壽險公司10月保單宣告利率維持不動，從8月到10月已連續三個月「按兵不動」，而壽險分紅利率降到0.81％的史上低點，將進入第19個月，只要央行不升息，此利率就會持續下去，新台幣宣告利率多已在2％以下，全年銷量恐創史上新低。

10月已知是元大人壽為暫時轉換商品重心，有三張美元利變壽險升息10個基本點（1基本點等於0.01百分點），宣告利率由9月的2.9~3.1％調高為3~3.2％，全球人壽亦因要強化保障型保單銷售，有微調一張長年期美元利變壽險，上調5個基本點到3.25％，三商美邦人壽則是調降新台幣利變保單宣告利率10個基本點，降到1.1~1.55％。

國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽與台灣人壽都表示10月宣告利率不調整，新台幣利變主力保單宣告利率依舊在1.35~2.05％之間，美元利變主力保單則在2.6~3.3％之間，仍是美元保單賣相較佳。

2021年主要戰場是投資型保單，前8月已吸收56％以上新契約保費，剩下近三千億元保費又被美元保單拿走快2千億元，等於新台幣保單今年幾乎沒有銷量，若再扣提一定是以新台幣計價的健康險與意外險，等於新台幣傳統壽險加新台幣利變年金等，8個月才賣700多億元。

主要是新台幣利率已在歷史最低點，以台銀、合庫與一銀的二年期定儲利率計算出的保單分紅利率，在2020年新冠肺炎漫延全球後，當年4月就降到0.81％，史上最低，由於9月央行依舊維持利率不動，若中間沒有變化，則0.81％會到少持續到今年12月，長達21個月的時間，創壽險最長時間、最低利率時期。

由於新台幣債券利率亦低，因此新台幣保單宣告利率暫時都沒有調高的跡像，美元保單則因7月與8月美債殖利率比6月低，再加上金管會緊盯壽險業是否有以高利吸金，所以近期大型壽險公司也沒有拉高宣告利率。

(時報資訊)