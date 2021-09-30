凱基投顧指出，因被動元件客戶與製造商都已備妥庫存、需求增長放緩、東南亞解封使供應增加，以及大陸供應商積極擴張產能等四大因素，預期標準品被動元件供需將恢復到較均衡水準，報價可能連兩季下跌，2022年第一季更面臨庫存去化風險。

凱基投顧提出四大理由，判斷標準品被動元件占總出貨量約60～70％，從第四季至2022年第一季的供需展望趨於保守。首先，EMS與代理商的晶片電阻、MLCC庫存水位於第三季已達六至八周以上之安全水準，且於第四季將進一步增加為八至十周。其次，市場最近下修PC、筆電與智慧型手機的需求預估，因此，2022年出貨量增長有限。再者，東南亞第四季解封，將使供應端增加；最後，大陸供應商競相擴張產能，大陸消費性市場標準品的競爭將會加劇。

根據以上四項原因，凱基投顧認為，下游客戶第四季至2022年第一季拉貨需求，將因庫存去化而減弱，影響所及，2022年第二季出現積極拉貨需求的可能性亦有限。由於被動元件製造商的庫存水準攀升至二個月以上，凱基估計，廠商將在第四季降低產能利用率，標準品晶片電阻與MLCC的供需平衡於第四季恢復正常，亦即供應不再那麼吃緊，價格更將在第四季與2022年第一季各季減5％。

根據華新科參加外資論壇時釋出公開資訊，截至上半年，MLCC與晶片電阻營收占比各為55％、20％。另一方面，凱基雖維持對凱美長線正向看法，但點出短期逆風包括：其晶片電阻有五成以上為標準品、大陸與馬來西亞生產可能受干擾、大陸限電措施導致鋁箔價格上漲等，下修財務預期。

(時報資訊)

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