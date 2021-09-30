日本製藥業有關新冠疫苗研發，近日陸續宣佈進展。繼鹽野義製藥發佈將於2022年度啟動鼻噴霧式新冠疫苗的臨床試驗之後，田邊三菱製藥表示，10月起將啟動源自植物的新冠疫苗臨床試驗，計劃最快明年3月向政府申請批准。據悉，若能實現將成為全球首款草本疫苗。

鹽野義製藥發佈新聞指出，將於2022年度啟動鼻噴霧式新冠疫苗的臨床試驗。該疫苗通過對鼻腔和喉部的粘膜增加免疫來預防感染。即使缺少具備注射技術的人才也可以用藥，因此便於在醫療條件不完善的地區和新興國家使用。

另外，關於正在開發的新冠口服藥，鹽野義已在日本國內啟動最後階段的臨床試驗。對象是輕症和無症狀感染者。在感染初期服用，目的在於防止病情發展為重症以及改善發燒、咳嗽等症狀。每天服用1次，需要連續服用5天。第1階段臨床試驗已經於7月啟動，用藥對象為日本國內20歲以上、55歲以下的75名健康成年人。

田邊三菱製藥位於加拿大的子公司Medicago正在開發該款草本疫苗。它採用生長較快的煙草屬植物，從中提取疫苗成分。其優點是生產所需時間僅為5～8週，短於現有疫苗，成本可控。據稱也更便於應對新出現的變異毒株。

溫度管理方面，能在攝氏2～8度下冷藏保存也是一大特點。疫苗的運輸和保存較為容易，小型醫療機構及新興市場國家也能方便地使用。在加拿大、美國等地的臨床試驗已進入最終階段，目前並未發現嚴重不良反應。

(時報資訊)